Con video incluído, Yanina Latorre volvió desmentir a Estefi Berardi: "Seguí participando"

Estefi Berardi había lanzado a modo de primicia que Rodrigo De Paul iba a hacer cerrar un restaurante para ir con Tini Stoessel, cuando pasó el cumpleaños del deportista, la panelista de "LAM" publicó en sus redes que le daba alegría que se confirmen sus primicias, sin embargo Yanina Latorre la desmintió.

Yanina Latorre, corrigió a su compañera el día que reveló esa información y la cruzó en vivo diciéndole que las cosas no eran como ella las estaba contando. Estefi insistió en que esa era su data y la defendió hasta que se dio a conocer la mega fiesta de cumpleaños de Rodrigo De Paul y afirmó que se había cumplido su primicia.

El tweet de Yanina Latorre.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Yanina Latorre expresó: "Ay @estefiberardi aparecio el video. Jajajaajajajajajajajajaja. DIJISTE CENA, CITA, jajajaajajaj van a comer juntos. Jaajajaja y te dije no es asi, estoy invitada. Amoooor segui participando para tener mi rebote en los portales".

Como si eso fuera poco, replicó el video donde se ve que Estefi Berardi dijo que tendrían una cena/cita y que Yanina Latorre la corrige y le dice que no es así y que ella estaba invitada. Cabe aclarar que Yanina y la mamá de Tini Stoessel son íntimas amigas. De hecho, Mariana Muzlera confirmó que estaba invitada y no sabía por qué no fue.

La respuesta de Estefi Berardi a Yanina Latorre

Como era de esperarse, Estefi Berardi le respondió a Yanina Latorre. A través de Twitter, fiel a su estilo escribió: "Quedas mucho mejor aceptando que te equivocaste y pidiendo disculpas. No se desmiente a una compañera al aire. Pero bueno, no es mi rol enseñarte esas cosas. Te mando un beso".