Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano, tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, no apareció en la nueva edición del reality, a diferencia de algunos de sus ex compañeros.

Recientemente, Julieta Poggio compartió que tuvo un breve romance con el salteño y que se enamoró de él, pero que no prosperó, aunque aclaró que mantienen una amistad sólida y una gran relación. Casi de inmediato, el modelo hizo un contundente descargo en las redes sociales sobre su desaparición de los medios de comunicación.

Tras la confesión de Julieta Poggio, el descargo de Marcos Ginocchio: "No busco la felicidad en la fama"

Hace algunas semanas, la actriz habló sobre el romance que tuvo con el salteño en una entrevista con Infobae: “Yo lo conté cuando lo sané. Ya está, fue algo que viví, que me pertenece y que puedo hablar libremente porque es parte de mi historia también. Porque él nunca dijo su parte, él es más reservado, no le gustan los medios, entonces deben pensar que lo invento".

En LAM, la modelo reforzó y aclaró: "Yo me enamore, prefiero dejarlo ahí, todo se dio como se tenía que dar. Aprendí mucho, fue un crecimiento personal y me valoré a mi".

Luego, el modelo publicó un post aclarando por qué se encuentra inactivo en las redes sociales: "Últimamente estoy recibiendo muchas preguntas de porque estoy tan desaparecido de los medios. No es porque este mal, ni mucho menos".

"Queria contarles que estuve viviendo momentos hermosos juntos a mi familia, la gente que amo, disfrutando todo lo que Dios me dio y me da. No siento que me falte mucho mas, como dije al principio del programa no busco la felicidad en la fama, ni en las cosas materiales, siento que tener las personas que mas amo a mi lado es suficiente, lo demás para mi siempre es y será todo pasajero", siguió junto a un video en caballo.

"Quiero decirles que estoy muy bien y pronto me verán mas seguido, lo mas importante disfrutando, haciendo lo que a uno le gusta y lo que ama. Lo único importante es ser feliz no importa como y tratar de hacer feliz a la gente que uno quiere. Los quiero mucho, gracias por tantos mensajes de cariño y por apoyarme siempre en cada paso", explicó Marcos Ginocchio sobre su ausencia en los medios, lo que llamó la atención fue que lo hizo casi inmediatamente después de la confesión de Julieta Poggio en LAM.

