La China Suárez se encuentra grabando en San Martín de los Andes, y al no poder dormirse decidió utilizar sus redes sociales para tener un ida y vuelta con sus seguidores. En ese contexto y tras protagonizar varios rumores de romance con Marcos Ginocchio, la actriz decidió contestar algunas preguntas personales.

Uno de los seguidores de la cantante decidió preguntarle en su cuenta oficial de Instagram: “¿Qué es lo que tiene que tener sí o sí un hombre para atraerte?”, y la China no dudó en responder sin filtros.

La actriz de Casi Ángeles, que se encuentra actualmente en una relación amorosa con el joven cantante Lauty Gram, escribió en sus historias: “Me engancho cuando me quieren bien”.

La historia de la China Suárez.

Por último, y lanzándole un posible palito a Marcos Ginocchio o algunos de sus ex candidatos, la China Suárez sumó: “Me gusta un hombre que demuestre y se la juegue. Habladores hay muchos”.

Qué más respondió la China Suárez en sus historias de Instagram

Esa no fue la única pregunta que respondió la actriz en sus redes sociales, ya que también reveló que se encuentra grabando en San Martín de los Andes y que el eclipse no la afectó de manera negativa.

Por último, cuando alguien le pregunto cuando se va a defender, la China Suárez escribió: "Me defiende mi abogado Agustín Rodríguez", y agregó: "No hago público todo y parece que no me defendiera, pero todo lleva su tiempo".

J.C.C