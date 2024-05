Marcos Ginocchio saltó a la fama al salir ganador de la última edición de Gran Hermano, sin embargo, tras su salida de la casa más famosa del país decidió mantener un perfil bajo y no se lo puede ver a diario en los programas de Telefe e incluso se negó a participar de la nueva edición del reality.

A pesar de esto, el exhermanito creó varios vínculos durante su larga estadía en el ciclo de Telefe, entre ellos se encuentra Julieta Poggio, Daniela Celis, Thiago Medina, Nacho Castañares y Agustín Guardis.

Marcos Ginocchio en Gran Hermano.

Sin embargo, ahora la cuenta oficial de Instagram de "Lomáspopucom" compartió en sus historias una drástica decisión que tomó Ginocchio que marcaría el final de una amistad que formó dentro del reality.

La historia de "Lomáspopucom".

Según la cuenta, Marcos Ginocchio dejó de seguir en Instagram a Agustín Guardis, pero eso no fue todo, ya que el joven también dejó de seguir al ganador de Gran Hermano. Ahora todas las redes sociales intentan deducir que fue lo que ocurrió entre ambos.

Agustín Guardis comenzó una relación con una fanática

Una de las teorías que llegaron a las redes fue que al salteño le molestó la actitud de su amigo al salir con una chica que es fanática del ciclo que compartieron. Recordemos que Agustín lo confesó en uno de los streams que realizó.

“Ya hace un año básicamente que nos conocemos, pero desde octubre que estamos juntos”, reveló Agustín Guardis y sumó: “Yo sé que hay mucha gente a la que esto no le va a gustar, no me importa”.

J.C.C