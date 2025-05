Durante las últimas horas, se confirmó la separación de Laurita Fernández y "Peluca" Brusca. La bailarina y el productor estuvieron dos años de relación, tras un comienzo donde ninguno se llevaba bien con el otro. Sin embargo, ella habría tomado la decisión de romper con la pareja, ya que quería tiempo sola y preocuparse por ella misma. Esto llevó a que los seguidores recordaran las historias de amor que tuvo, antes de ponerse de novia con Brusca, como fue Gastón Soffritti y Nicolás Cabré.

Corría el verano del 2014, cuando varios medios de comunicación notaron que había empezado a surgir el amor entre dos personalidades de la televisión. Laurita Fernández fue vista junto a Gastón Soffritti, en diversas ocasiones. Un tiempo más tarde, se dio a conocer que se trató de un fugaz romance, que los puso a ambos en las tapas de las revistas y mantuvo atentos a todos los fanáticos de la farándula. Sin embargo, esto se terminó y el propio actor aseguró que no querría volver a intentarlo. "No tengo un mal recuerdo, pero si volvés quiere decir que no aprendiste nada. Y yo aprendí", explicó en una entrevista.

De esta manera, comenzó una de las relaciones de Laurita más conocidas en la televisión argentina. La bailarina estuvo hasta el 2016 con Federico Hoppe, la mano derecha de Marcelo Tinelli. Conoció al productor cuando debutó en Bailando por un Sueño con Aníbal Pachano. Pero la relación se terminó, luego de que comenzaran los rumores de affaire con Federico Bal. La realidad era que ambos eran compañeros de baile en una nueva emisión de la competencia de baile y, en diversas ocasiones, habían terminado las coreografías con fogosos besos. Esto terminó por definir la pareja que, tras idas y vueltas, decidieron separarse por el bien de los dos.

Sorpresivamente, y luego de este escándalo, en 2017 se dio a conocer un video de Laurita Fernández y Federico Bal, donde se los veía juntos. Así se confirmó uno de los romances que más movilizó a los medios de comunicación, y duró, al menos, un año. Pero, por el contrario, de su relación anterior, se habló contra el mediático de haberle sido infiel a la bailarina. Fue ella la que confirmó la separación, y aseguró que lo habían intentado, pero no funcionó. Muchos de sus seguidores le aseguraron que era hora de buscar una relación más tranquila, pero un actor se apareció frente a ella y la enamoró con su carisma.

Nicolás Cabré mantuvo una romántica relación con Laurita durante tres largos años. Ellos se conocieron cuando ella tuvo que reemplazar a Griselda Siciliani en “Sugar”, la obra de teatro donde trabajaba junto a Federico D’Elía. Mudanzas juntos, trabajos y los medios de comunicación de por medio, el noviazgo estuvo lejos de ser tranquilo, y se volvió uno de los más polémicos de la bailarina. Entre discusiones y un futuro que no coincidían, ambos decidieron finalizar con el mismo para cuidar de su salud mental. Muchos seguidores apuntaron contra el actor, asegurando que él había sido el mayor inconveniente de la relación.

Tras esta polémica, Laurita Fernández conoció a Claudio “Peluca” Brusca, y estuvo en pareja durante dos años, hasta las últimas semanas. A lo largo de toda su vida, también hubieron rumores que la vinculaban con celebridades como Matías Alé, mediático que había sido su compañero de baile antes de toda la historia con Gastón Soffritti. Nuevamente, la bailarina decidió seguir sola su camino y priorizar su apretada agenda laboral, entre programas de televisión y obras de teatro.

