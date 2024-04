María Becerra se encuentra atravesando un gran momento profesional, la cantante argentina pudo realizar shows en River e incluso apareció junto a J Balvin en el famoso festival Coachella. Sin embargo, al parecer en lo personal estaría pasando por varias dificultades, ya que la nena de Argentina se habría separado de su novio, J Rei.

Recordemos que hace tan solo algunos días, la pareja de artistas se habían mostrado muy contentos al recorrer en un motorhome toda la provincia de Córdoba durante sus merecidas vacaciones.

Ahora, una prueba contundente de su separación apareció en las redes sociales de ambos, a la vista de todos los fanáticos de la cantante y el artista, que rápidamente viralizaron el llamativo detalle en sus cuentas de X.

El perfil de María Becerra sin rastro de J Rei.

Tanto María Becerra como J Rei decidieron borrar cada una de las fotos que tenían juntos de sus cuentas oficiales de Instagram, dejando en claro que la calma que la pareja mantenía habría llegado a su fin.

María Becerra y J Rei mantienen el silencio tras la posible ruptura

Los seguidores de ambos artistas comenzaron a especular que habrá ocurrido entre ambos que los haya llevado a tomar la drástica decisión de borrar todas las imágenes que tenían juntos, sin embargo, la pareja, o expareja, se mantienen callados por el momento.

Recordemos que esta no es la primera separación pública de María Becerra, ya que antes de salir con J Rei salió con RusherKing, y a la hora de terminar con la relación le dedicó varios tweets muy polémicos al joven. “Hijo de mil... me acabas de cag... el autoestima”, escribió la nena de Argentina en ese momento, y agregó: “¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho?”.

J.C.C