Jey Mammon rompió el silencio con Jorge Rial y habló de Lucas Benvenuto: "Fue un vínculo fuerte"

Jey Mammon rompió el silencio y eligió a Jorge Rial para contar su versión de la denuncia por abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto.

El conductor abrió las puertas de su casa para realizar un mano a mano con el periodista en el marco de su programa Argenzuela, de C5N.

"Te elegí porque no somos amigos. Sos un periodista sagaz. Esto no lo hablé con nadie. No me vas a cuidar. Quiero que me preguntes todo. No nos conocemos lo suficiente y necesito que seas vos el que me haga esas preguntas. Decirte también el clonazepam lo tengo encima porque hay mucho análisis en mis gestos. Estoy pasando el peor momento de mi vida. Lo que yo me meto en el cuerpo hace que lo este transitando de la mejor manera posible", comenzó diciendo.

"Yo quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana que no digo nada, estoy en mi casa acá como me ves. Mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, estoy paralizado y tomo Clonazepam todo el tiempo, pero la verdad es que estoy pasando el peor momento de mi vida", siguió.

"¿Qué buscas con esta nota?" fue una de las primeras preguntas de Jorge Rial. " Lo que necesito hacer es lo que estoy haciendo ahora con vos. Ahora siento que puedo, me está costando. Es esto lo que yo tengo que hacer. No es algo que busco, es algo que necesito. Necesito gritar no mi verdad, la verdad" , disparó.

Cómo empezó su relación con Lucas Benvenuto

La entrevista comienza con una pregunta concreta de Jorge Rial a Jey Mammon. "¿Qué fue Lucas para vos?" , dijo el conductor.

"Lucas fue para mí un vínculo amoroso, hermoso. Fue un vínculo fuerte. Implicó que le componga una canción. Me animo a decirte que fue una de las pocas canciones de amor que compuse en mi vida. Hoy representa otra cosa", agregó.

"¿Qué edad tenía él?", siguió el ex Intruso. "Ese es el gran punto. La charla tiene que arrancar acá. Él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí, yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa. Mi necesidad es de gritar a los cuatro vientos, es para negar esta atrocidad. Lo conocí cuando tenía 16 años, él dice que tenía 14 en ese contexto. La fiesta donde lo conozco es 2009 y tenía 16 años. Hay pruebas, hay fotos y videos", contó Jey Mammon.

"La persona que fue con él en la fiesta me escribió y me dijo 'no puedo creer lo que te está haciendo'. Me dice ' te voy a contar algo, antes de hacer la denuncia me escribió por Instagram. ' te acordás cuando tenía 14 años y empecé a salir con Jey Mammon y alguien me drogó' y él le responde 'no es verdad eso que contas", disparó.

Durante el relato, Jey habló también del último mensaje que le envió Lucas Benvenuto antes de la denuncia. "En mi celular tengo mi historia con él, de amor Lucas. Y tengo el último mensaje que me manda. Fue cuando estaba en el Bailando, Me dice '¿No me vas a contestar más los mensajes?' Yo ya estaba de novio. Le pido disculpas a mi ex", cuenta el artista y aclaró que este mensaje fue en 2019, un año antes de que efectuara la denuncia.

"Me pone 'si no me contestas, quiero decirte que yo no soy de esos que va a salir a contar todo", contó y agregó. "No lo voy a mostrar porque lo respeto. Sigo empatizando con su historia"

Cómo será el futuro de Jey Mammon después de esta denuncia

Jey Mammon dio cuenta de su estado actual y aseguró que no sabe cómo será su destino laboral. "Yo no sé qué va a pasar con mi vida, pero sí se algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre, yo soy esto. El que quiere que me acompañe y el que no, que se quede en el camino".

En el medio de su conversación, Jorge Rial le preguntó si tenía algo para decir a Lucas Benvenuto, la víctima, y él decidió dedicarle unas palabras.

"Le deseo de corazón que pueda sanar su alma y que si dentro de lo que él siente, lo cual yo realmente no comparto, pero si él siente que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo", fueron las palabras.