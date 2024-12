La respuesta de Luciana Salazar tras las críticas porque su hija hace una rutina en el gimnasio

Matilda, la hija de Luciana Salazar, heredó de su madre no solo la pasión por la moda, sino también el interés por un estilo de vida saludable. En las últimas horas, la modelo compartió en redes sociales una serie de imágenes donde se la ve a la pequeña en el gimnasio, lo que generó una gran polémica.

A través de su cuenta de Instagram, en la cual tiene un total de 3 millones de seguidores, la actriz publicó una serie de stories, en donde se la pudo ver a la ahijada del periodista Marcelo Polino realizar distintas actividades en el gimnasio: desde caminar sobre una cinta hasta levantar pesas con los brazos.

Las fotos de Matilda haciendo ejercicio.

Además, Luciana subió algunas imágenes del momento en el perfil de Matilda, el cual es administrado por ella. “Jajaja, mi mamá, un poroto al lado mío”, escribió. Las fotografías no pasaron por alto, sobre todo porque se vieron los abdominales de la pequeña, quien tiene solo seis años.

Rápidamente, cientos de internautas empezaron a escribirle que este tipo de ejercicios no eran adecuados para una niña de su edad y le advirtieron sobre los peligros que podría implicar un accidente con algunas de las máquinas.

Para evitar que el escándalo tomara mayores proporciones, Luciana se comunicó con Mañanísima (El Trece) y aclaró lo sucedido. Según explicó, Matilda no realiza ejercicios de gimnasio. “Mi hija hace patín, no va al gimnasio. Solo agarró las pesas para posar para la foto junto a otra nena”, detalló la modelo, quien agregó que en ese momento su hija estaba al cuidado de una amiga.

La dieta y los suplementos de Matilda: el otro foco de controversia

No es la primera vez que Salazar enfrenta críticas relacionadas con su rol como madre. En agosto, la modelo generó debate al mostrar en redes sociales las vitaminas que le da a Matilda. En un video, reveló el amplio régimen de suplementos que ambos consumen debido a su dieta pescetariana, que excluye carnes rojas y aves.

Los suplementos de Luciana Salazar y Matilda.

“Ella no come carnes rojas desde chiquita porque no le gustaban, y obviamente complementa su alimentación con suplementos básicos para la energía que gasta por día”, explicó Salazar. También mencionó que Matilda realiza actividades físicas y extracurriculares que exigen mucha energía, lo que justifica el consumo de magnesio, vitamina C, D y zinc.

Aunque las imágenes y la dieta de Matilda generan repercusión, Luciana Salazar continúa defendiendo sus decisiones como madre, asegurando que siempre prioriza la salud y el bienestar de su hija.