Conocé cuál es plato favorito de Magnolia Vicuña

Magnolia Vicuña sorprendió una vez más a los fanáticos de la China Suárez luego de conocerse cuál es su plato favorito. Según reveló la actriz de 28 años, su hija menor es fanática de los muffins de espinaca hechos en casa.

"Puré de coliflor. Ahora vienen los muffins de espinaca que son sus preferidos. No se ve muy tentador pero no saben lo rico. Los muffins no se me elevaron esta vez en el horno no se porqué", expresó la modelo en sus redes sociales.

Luego, la pareja de Benjamín Vicuña dio detalles de la deliciosa receta especial pensada especialmente para Mangolia: "Le puse un poquito de polvo de hornear, calabacita, puré de coliflor y brócoli".

Sin dudas la niña de dos años tiene los mismos gustos de su madre, quien se define como vegetariana y es la chef oficial de la casa. Sus menús a base de frutas y verduras tienen a la pequeña facinada y además es apasionada de las papas fritas.

En diferentes oportunidades, la celebridad argentina confesó que al actor de 41 años acostumbra a prepararles platos con carne, a diferencia de los tipos de alimentos que ella consume, y, conforme a lo expresado en Por el mundo, lo hace con guantes.