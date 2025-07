La controversial frase de Emilia Mernes en su fuerte descargo por las críticas a sus canciones

Emilia Mernes se cansó de las constantes críticas que recibe por las letras de sus canciones y decidió hacer un fuerte descargo para aclarar que su nuevo "EP" buscaba precisamente eso: tener temas irónicos que hablaran de la perfección, la belleza y la exigencia que sufren las mujeres.

Emilia Mernes defendió su nuevo proyecto musical y respondió las críticas

Desde que su carrera despegó hace algunos años, la música e imagen de Emilia Mernes generó repercusiones sobre el mensaje que intentaba dar a sus seguidores. Sin embargo, sus últimas canciones alcanzaron el punto máximo de críticas y comentarios negativos en las redes sociales.

Debido al revuelo, la propia joven salió a aclarar que los mismos buscaban hablar de los estereotipos que rodean a las mujeres y que el mensaje siempre fue ese, dejando de lado la polémica que se generó por promover la perfección y belleza.

"No hay forma de ser perfectas. la perfección no existe. Es algo inalcanzable que nos hicieron creer que teníamos que ser, en especial a nosotras, las mujeres", comenzó su descargo Emilia Mernes en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 10 millones de seguidores.

Emilia Mernes

Luego, contó cómo nació la idea de hacer "Perfectas", su nuevo EP que incluirá 6 canciones: "Capaz muchos digan que lo que estoy diciendo es una obviedad, o que no tiene sentido viniendo de mí... pero después de tantos comentarios, críticas, exigencias y expectativas, sentí que necesitaba hacer algo con todo eso".

Así, contó que las letras de sus nuevos temas son irónicas y que hablan de las exigencias de la industria musical y el público hacia las artistas femeninas. "Con este EP hice lo que quise, lo que sentí. Exageré todo, me burlé, me fui a lo más irónico y aun así, las exigencias continuaron", escribió.

Emilia Mernes

Emilia también aseguró que durante su carrera escuchó varias veces que es "un producto" y que solo sirve para ser "linda". En este sentido, agregó: "Que tengo que estar siempre hot, pero no tanto. Que tengo que tener los mejores números, que no escribo mis canciones, que tengo que hacer otra música".

Y continuó relatando que otras exigencias y opiniones escuchó a lo largo de su camino musical: "Me dijeron que me tengo que vestir de cierta manera, mostrar menos, mostrar más, no tener errores, no enojarme, no ponerme triste, no sentirme mal. Me dijeron mil veces lo que tenía que ser y hacer... y a veces, hasta me lo creí".

Emilia Mernes



Por otro lado, Emilia Mernes dejó en claro que no es "un robot, ni un maquillaje perfecto, ni un maniquí de pasarela" aunque aseguró que le encanta jugar a ser una diva pop. Su extenso y furioso mensaje también incluyó una controversial frase que no pasó desapercibido por sus detractores. "No voy a dejar de hacer la música que me gusta con la estética que me gusta, pero todo eso no me define", manifestó la intérprete de "GTA".

Además, se refirió a los ataques constantes que recibe en las redes: "Me cansé de leer críticas vacías. Me cansé de que me digan lo que tengo que hacer. La perfección que dicen que yo “vendo”, en realidad, es la que ellos pretenden y no existe". Por último, la artista expresó que no dejará de equivocarse y que no dejará de cambiar ni crecer.

De esta manera, Emilia Mernes lanzó una controversial frase en su fuerte descargo por las críticas a sus canciones y causó repercusiones una vez más.