Contundente mensaje de Cande Tinelli: "Nadie sabe cuántas veces lloré sola"

Cande Tinelli atraviesa un momento delicado y de preocupación por la salud de su mamá, Soledad Aquino.

La hija de Marcelo Tinelli, quien mantiene una fuerte actividad en redes sociales, compartió un contundente mensaje.

“Nadie conoce mi verdadero yo. No saben cuál película es mi preferida, o la canción que escucho cuando siento que no puedo más”, dice el mensaje que compartió Lelé en su Insta Stories.

”Nadie sabe cuántas veces lloro sola en mi cuarto. Nadie sabe cuántas veces perdí las esperanzas. Nadie sabe los horrorosos pensamientos que pasan por mi cabeza cuando estoy triste”, agregó Cande Tinelli.

“Nadie sabe qué es lo que me hace seguir, cuando no quiero continuar. Nadie vivió las cosas que yo viví. Todos tenemos nuestra historia. No juzgues si no sabés mi historia. No juzgues si no me conocés. Yo solo sé mi pasado y lo que me tocó vivir. ‘Sé lo que es ser fuerte, y lo que es ser frágil’, dijo Oscar Wilde. Yo, y nadie más que yo”, agregó citando al reconocido escritor.

Cómo sigue la salud de Soledad Aquino

Durante la última semana, Soledad Aquino, la primera esposa de Marcelo Tinelli, fue trasladada a un centro especializado donde continuarán su tratamiento tras sufrir una hemorragia hepática y permanecer internada por más de 2 meses en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo.

La mamá de Mica y de Cande, continúa delicada de salud y se espera un trasplante de hígado tras el diagnóstico de cirrosis hepática que le produjo fuertes hemorragias.

En la Institución, además, contrajo Coronavirus, lo que complicó aún más su cuadro y fue lo que hizo que se postergue el traslado.

Ahora recuperada del COVID-19 fue llevada a un centro especializado donde figura en una lista de espera para recibir el trasplante de hígado.

Soledad, de 59 años, fue ingresada el 25 de marzo al Sanatorio por una fuerte hemorragia digestiva y tras varios estudios, detectaron cirrosis hepática y úlcera de duodeno.

Su estado de salud es delicado y se espera la llegada del donante que es lo que le permitirá mejorar su calidad de vida.

