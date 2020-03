Fede Bal, ¿con Coronavirus?

El Coronavirus está en boca de todo el mundo y de forma intensiva. Dos casos fueron confirmados esta semana en Argentina y este miércoles las redes sociales se despertaron con una noticia que involucra a Fede Bal.

El hijo de Carmen Barbieri es tendencia en estos momentos en Twitter, ya que en una cuenta falsa con su nombre, aseguró que el actor padecería Coronavirus y se encontraría en cuarentena y hospitalizado.

"MUCHAS GRACIAS A TODES POR EL APOYO! ESTOY ACÁ EN EL HOSPITAL, LES MANDO SALUDOS. #FuerzaFedeBal", decía el falso mensaje que despertó la preocupación y la intriga de los usuarios de dicha red social. Los miles de mensajes se multiplicaron en Twitter y en "Nosotros a la Mañana" llegaron a dudar de dicha información.

#FuerzaFedeBal MUCHAS GRACIAS A TODES POR EL APOYO! ESTOY ACÁ EN EL HOSPITAL, LES MANDO SALUDOS pic.twitter.com/sRMdxTRAjT — Federico Bal (@OkBalfederico) March 4, 2020

Es por eso que Tómas Dente habló con el actor y enojado respondió: "Son nenes. La comunidad gamer es muy tóxica y me boludean porque estoy en este grupo de PUBG del Esports. Es un juego al que yo juego y empecé hace poco. Los chicos se ponen de acuerdo y en determinado horario me hacen tendencia y me tiran noticias así".

"La verdad es que me causa gracia. No puedo creer que nenes a las dos o tres de la mañana empiecen a juntarse a escribir hashtags en Twitter para molestarme con algo que es tan serio. Pero bueno, la verdad es que me río", cerró Bal.