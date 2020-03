Coronavirus: Mirtha Legrand hizo un particular pedido a Jorge Lanata

Mirtha Legrand está preocupada por el coronavirus. La Diva de los almuerzos tomó todos los recaudos necesarios para realizar sus programas e hizo un particular pedido a Jorge Lanata, quien la visitará esta noche a las 21.

"Estoy preocupada, sobre todo porque hablan de las personas mayores, que son más propensas a enfermarse. Yo no puedo creer que un virus nos haya sometido a todo el Universo. En 24 horas el mundo cambió. No salgo prácticamente de casa. Me lavo las manos muchas veces al día con el alcohol con gel, lo que hace todo el mundo", expresó la diva en diálogo con Clarín.

"Yo me desperté esta mañana con una angustia en mi pecho, en mi corazón y en mi estómago... Me di cuenta de que uno está dominado por esto. El miedo nos invade", agregó la conductora.

Por ese motivo, pidió que Lanata, el único invitado a La noche de Mirtha Legrand este sábado, esté sentado a un metro y medio de ella: "Cuando tengo un solo invitado yo estoy sentada a la cabecera y el invitado está muy cerca mío porque es con el único que hablo. Mañana lo que voy a pedir es que lo pongan a un metro y medio de distancia. Se toman recaudos... Estamos todos muy asustados".