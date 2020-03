El drama de Silvina Luna por el Coronavirus: los cuidados extremos que debe afrontar contra la pandemia

Silvina Luna reveló los extremos cuidados a los que debió someterse para cuidarse del Coronavirus. La modelo sufre una enfermedad renal crónica, debido a una mala praxis en una cirugía estética, y tiene que mantener una estricta conducta.

Debido a la emergencia sanitaria, la panelista explicó qué recaudos debe mantener. "Yo estoy inmunosuprimida; tomo corticoides todos los días", comenzó en el video en el que compartió con sus seguidores en Instagram. "Hace diez años me hice una cirugía, en la cual un médico irresponsable puso un producto dentro mío que mi cuerpo rechaza. En breve sale el juicio oral. Espero que se haga justicia, no solo por mí, sino por muchas chicas que están padeciendo lo mismo. Incluso peores con trasplante de riñón. Yo no llegué a eso, pero sí tengo una insuficiencia renal por la que me tengo que cuidar el doble o un poquito más que el resto. Por la insuficiencia y por estar inmunosuprimida por corticoides", explicó.

Luna comienza el lunes como panelista de Pampita Online y aseguró que no dejará su trabajo en el ciclo pero sí extremará la prevención. "Conseguí dos barbijos. Este se llama N95 y este es el común, que sale 120 pesos. El otro 280. Supuestamente al tener los poros más chiquitos podría usarlo más, mientras que el otro tiene un solo uso", dijo.

"Por ahora solo salgo para trabajar, que arranco el lunes en Pampita. Haciendo acá en casa yoga, tratando de ejercitarme acá, comiendo sano. En fin... haciendo los deberes. Les mando un abrazo fuerte", cerró.