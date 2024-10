La relación entre Coti Romero y Julieta Poggio nunca fue fácil. Durante su participación en la casa de Gran Hermano, ambas tuvieron más de una vez diversos desacuerdos y diferencias, esto hizo que se generara una especie de enemistad.

Si bien luego de salir de la casa más famosa del país no se mostraban como las mejores amigas, todo parecía indicar que la tensión había quedado en el pasado, más aún cuando la correntina confirmó que había iniciado una relación amorosa con Nacho Castañares, quien es muy amigo de la actriz. Las especulaciones sobre un cordial vínculo se acabaron recientemente a causa de un gesto de Poggio que hizo enfurecer a Romero.

Juli Poggio y Coti Romero

¡Enfurecida! Esto dijo Coti Romero luego de que Julieta Poggio la dejó de seguir en Instagram

Recientemente, Coti Romero habló sin guardarse ningún detalle sobre actitudes negativas que Julieta Poggio habría tenido contra ella. Fue durante el stream de Paparazzi, donde Constanza se notó muy enfurecida luego de que Juli tomara la decisión de dejarla de seguir en Instagram: "La deje de seguir porque no voy a ser fan de nadie y la verdad que me vengo bancando un montón de cosas que en su momento me quede callada".

Luego siguió argumentando que Poggio habría ejercido ciertas influencias para que a ella no le den trabajos, lo que habría complicado en muchas ocasiones su carrera: "Cuando salió lo del tema que me había bajado laburo no dije nada".

Además, aseguró que en su momento trataba de no hablar para no generar incomodidad por su novio y sentenció: "No saben como es para el afuera y para el adentro las cosas. Yo soy frontal y por eso mucha gente me odia, pero no soy la que se da de buenas vibras"

El incomodo momento de Coti y Juli en el bautismo de las gemelas de Daniela Celis

El bautismo de Aimé y Laia marcó un hito significativo en la vida de Daniela Celis y Thiago Medina. Este evento estuvo acompañado de una fiesta donde se compartieron momentos de alegría y también algunas escenas incómodas que rápidamente se difundieron en las redes sociales.

Bautismo de Aimé y Laia

Según informó el portal de Laura Ubfal, la tensión habría surgido porque Coti Romero, días antes, organizó la fiesta de cumpleaños de su novio sin invitar a algunas de sus amigas más cercanas, incluyendo a Julieta Poggio. Este hecho habría generado una incomodidad evidente entre las exconcursantes de Gran Hermano, quienes, según se observa en las imágenes, pasaron gran parte de la fiesta evitando cruzarse.

A.D