Coti Romero participa del Cantando 2024 y Gladys "la Bomba" Tucumana, hace un par de semanas, es parte del var del reality, donde deciden la nota final de los participantes sumando, restado o dejando igual el puntaje que le puso el jurado. Gladys tiene de compañeras a Lowrdez de Bandana y Sandra Mihanovich.

Coti Romero

En el programa del lunes 28 de septiembre, se presentó a cantar Coti Romero y en la previa de su performance, Marcelo Polino, aprovechó y le preguntó sobre los dichos de Romina Uhrig y el nuevo cruce que tuvo con Laura Ubfal. La pareja de Nacho Castañares explicó todo lo que sucedió en el bautismo de Laia y Aimé Medina. "Tiene un problema con la gente linda y joven, porque seguramente ella no se sintió así nunca", exclamó sobre la periodista.

En ese momento, se metió Gladys la Bomba Tucumana y dijo: "La gente joven tiene ese problema, cree que nunca van a envejecer o piensan que hacen daño diciendo las personas que somos más grandes, que somo grandes o viejas o eso. Es lo único que tengo para hacer una acotación del tema que están hablando".

Gladys la Bomba Tucumana

Hasta ese momento, el cruce fue sólo ese y luego siguieron con la performance de Coti Romero. El problema fue que en el momento de la devolución del var hubo un fuerte cruce entre la influencer y Gladys la Bomba Tucumana.

El fuerte cruce entre Gladys la Bomba Tucumana y Coti Romero

Después del canto de Coti Romero y la devolución del jurado, fue el turno de Gladys la Bomba Tucumana de decidir si le sumaba, le restaba o dejaba igual el puntaje de la influencer, como miembro del var del Cantando 2024.

La Bomba comenzó su devolución halagando al compañero de Coti y luego le remarcó a ella que no estuvo bien y que no fue de sus mejores galas. La cantante de cumbia explicó que no le gustó y que no le generó nada; por todo esto decidió bajarle dos puntos al puntaje dado por el jurado.

Antes de levantar la paleta, Gladys le dijo a Coti que encima se olvidó de todo lo que había hecho de tanto que hablaron, respecto a lo que se habló de Romina Uhrig y Laura Ubfal. Después de la devolución, Coti Romero dijo: "Bueno, la próxima tendré que cantar la pollera amarilla, capaz que ahí si se me entiende".

En ese entonces comenta Marcelo Polino que se la vuelve a atacar a Gladys con el tema de la pollera amarilla y pide que la dejen en paz. Fue en ese entonces cuando La Bomba dice: "Está bien, los jóvenes la gente de ahora, de esta época, es como raro todo para mí, la verdad".

Coti Romero

Coti Romero decide cruzarla con todo y le dijo: "Tenés un hijo también que, encima, hacia violencia de género si vamos a hablar". Gladys le contestó sin tocar el tema de su hijo, Tyago Griffo. "La verdad que la juventud está atravesando un momento muy lamentable, muy triste. Gente que de repente obtiene la fama y les pasa esto, que te está pasando a vos mi amor, lo lamento muchísimo", exclamó la cantante.

La noche del Cantando 2024 terminó con mucha tensión, Lowrdez de Bandana también tomó represalias y le bajó tres puntos a Coti Romero. Luego de esa devolución, Gladys La Bomba Tucumana le agradeció a todos y se fue del estudio; la producción no la pudo convencer de que se quede y las redes sociales de LAM mostraron el momento con un video de Guido Záffora en que la cantante se retiraba, con sus cosas, del lugar.

C.S.