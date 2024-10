Daniela Celis y Thiago Medina, el domingo 27 de octubre, realizaron el bautismo de sus hijas, Aimé y Laia. Las gemelas tienen, oficialmente, como padrinos a dos amigos que sus papás se hicieron dentro de la casa de Gran Hermano. Hablamos de Julieta Poggio y Nacho Castañares.

El bautismo de Laia y Aimé, las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina

Además de los padrinos, Daniela y Thiago, compartieron este hermoso momento en la vida de sus hijas con otros amigos que se hicieron adentro del reality. En el festejo del bautismo estuvieron presentes, Alfa, Romina Uhrig, Ariel Ansaldo, Coti Romero, entre otros.

Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig

La relación de Daniela y Coti no terminó de la mejor manera después del reality pero, esta vez, Romero fue invitada ya que es la actual pareja de uno de los padrinos de Aimé y Laia, Nacho Castañares. Los ex Gran Hermano mostraron momentos de la ceremonia y la fiesta en sus redes sociales. Daniela y Thiago estaban muy felices y agradecieron, a través de sus redes sociales, el amor de sus seguidores.

Nacho Castañares y Coti Romero en el bautismo de Aimé y Laia Medina

¿Qué dijo Romina Uhrig de Coti Romero?

Este lunes 28 de octubre, fue el día después del bautismo de las gemelas Aimé y Laia, las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina. En el programa de streaming, "Se picó", conducido por Gastón Trezeguet y en el que participa Romina Uhrig hablaron del evento que reunió a los ex Gran Hermano el pasado domingo.

La fuerte declaración de Romina Uhrig sobre Coti Romero

Hubo un momento del programa en el que hay una situación muy confusa. Parece ser que Romina Uhrig no sabía que estaban en vivo y realizó una fuerte acusación contra una excompañera de Gran Hermano que estuvo presente en el bautismo.

Hay un ida y vuelta entre Gastón Trezeguet y Romina Uhrig, donde la ex Gran Hermano dio a entender que Coti Romero le pegó a Nacho Castañares. Al final del video se puede ver que la expareja de Walter Festa dijo: "Acordate que esto no termina bien". Haciendo referencia al noviazgo de sus excompañeros del reality.

Este video se viralizó rápidamente en las redes sociales ya que la declaración es muy contundente. En los videos que se subieron del evento de las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina, se los puede ver a Nacho y Coti felices disfrutando de la fiesta.

La contundente reacción de Nacho Castañares con Romina Uhrig

Horas después de los dichos de Romina Uhrig sobre Coti Romero en el programa de streaming, "Se picó", Nacho Castañares decidió mostrar su enojo con una acción en las redes sociales.

Nacho Castañares dejó de seguir a Romina Uhrig en Instagram

La pareja de Coti Romero decidió dejar de seguir a su excompañera y amiga del reality, dando a entender su enojo con Romina por decir, en vivo, una fuerte declaración sobre él y su novia.

Romina Uhrig también dejó de seguir en Instagram a Nacho Castañares

No sabemos si antes o después del unfollow de Nacho Castañares pero, Romina Uhrig tampoco sigue, actualmente, al ex Gran Hermano en Instagram. Hay que esperar y ver como sigue esta historia, ya que Romina y Nacho comparten el grupo de amigos que les dejó el reality y eran muy unidos. La declaración de la ex Gran Hermano sorprendió a todos y enojó mucho a Castañares.

C.S.