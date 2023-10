Coti Romero y El Cone Quiroga protagonizaron un tenso cruce en la pista del Bailando 2023, luego de que el exparticipante de Gran Hermano cerrara su coreografía con un beso apasionado con su bailarina. Las palabras que cruzaron en el programa desencadenaron un ataque de ansiedad en la influencer.

Seguido a eso, Coti Romero utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir un sentido descargo en el que confesó que nuevamente se lastimó y que aunque no es algo grave, esta situación le afecta cada vez más.

La publicación de Coti Romero.

El descargo de Coti Romero

"Hasta el 24 de este mes me siguió mandando mails cuando yo le dejé en claro que rozaba el acoso. Ojalá se termine de una vez porque a mí me carga de malas energías y no culpo a eso en particular, pero lamento contarles que me lastimé", expresó Coti Romero dejando en evidencia que volvió a autolesionarse tras el cruce con El Cone Quiroga.

La publicación de Coti Romero.

"Para quienes a veces me juzgan, sepan que soy humana y nadie sabe lo que atravieso, por eso es que a veces con mi impulsividad quedo mal parada. Pero quiero que sepan que estoy tratándome y estoy aprendiendo", agregó Coti Romero en referencia a los conflictos que protagonizó en los últimos días.