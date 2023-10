Coti Romero tiene a Lourdes Sánchez se declararon eternas enemigas. Las correntinas siempre que tienen un minuto y una cámara delante se lanzan fuertes municiones. En "Intrusos", la influencer y la bailarina se volvieron a cruzar y se dijeron de todo.

Coti Romero volvió a la pista del Bailando 2023 el pasado lunes para bailar folclore y durante su previa mostró un peluche grande de una vaca a la que apodó Lourdes. Esto generó el enojo de la bailarina y fuera de los estudios Cuyo, se enfrentaron cara a cara.

El cruce de Coti Romero y Lourdes Sánchez

Durante un móvil que tuvieron las correntinas para Intrusos, Coti Romero arrojó filosa contra Lourdes Sánchez: "Ella viene y me dice 'a ver cuánto tiempo aguantas acá, a ver dónde estás el año que viene”. Luego agregó: "Eso también me trae malos recuerdos pero yo no me voy a victimizar como ella porque todo ella se victimiza todo el tiempo. No soy como ella".

Por su parte, Lourdes Sánchez contraatacó y dijo: "Ella trajo una vaca. Yo podría traer una yarará. Mi mascota, le voy a poner Coti". Pero Coti Romero, que de un chispazo se enciende, soltó: "Yo soy una víbora, yo siempre lo dije. Pero no me oculto detrás de una mascarita de buena persona como hace ella”. Al finalizar, agregó: “Yo no, digo 'la verdad me caes mal, me parece un desastre que hables de mí'. Prefiero ser frontal que escondo detrás de una mascarita o de un chat para decir las cosas".

J.M