Coti Romero volvió a la pista del Bailando 2023 en una nueva ronda de ritmos del reality. En un ida y vuelta con Marcelo Tinelli, la correntina reveló que hay un futbolista de River que la histeriquea.

Todo se dio cuando la influencer llegó a la pista y durante la previa, le respondió al conductor como algunos futbolistas le escriben cuando estaba en pareja con Alexis “El Cone” Quiroga y al separarse.

Marcelo Tinelli aprovechó el momento para preguntarle por el periodista Gastón Edul, si había o no un coqueteo entre ellos. “No salgo con nadie. Yo soy todo terreno, pero nunca lo vi en persona”, reveló la correntina.

Coti Romero mandó al frente a Esequiel Barco

Mientras Zaira Nara estaba reemplazando a Pampita como jurado en el Bailando 2023, la modelo le preguntó a Coti Romero si había algún futbolista que le había escrito. “Sí, lo voy a re quemar pero bueno. Me sigue, me deja de seguir, me sigue, me deja de seguir. Era de Independiente cuando salió campeón con Holan en la Sudamericana”, reveló la correntina.

Coti Romero trató de no revelar el nombre, pero al instante la producción reveló al jugador y puso la foto de Esequiel Barco en la pantalla. Marcelo Tinelli pidió que saquen la foto del jugador, pero la correntina la pifió y confirmó que el histérico era Esequiel Barco.