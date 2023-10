El Cone Quiroga y Coti Romero le pusieron un punto final a su historia de amor final hace ya casi cinco meses. Con el pasar del tiempo, se fueron descubriendo infidelidades por parte del cordobés y su ex le hizo la cruz, en más de una ocasión ella aclaró que no tenía pensando reconciliarse con él, a causa de las cosas que se fue enterando.

Cabe recordar que ambos son participantes del Bailando 2023 y se están cruzando frecuentemente. Además, Marcelo Tinelli, conductor del ciclo, siempre aprovecha la oportunidad para hacerle preguntas que incomodan a los exnovios.

El Cone y Coti Romero

Así sucedió anoche, cuando Coti reveló que Alexis le manda por mail, cartas de amor en un intento por volver a reconquistarla. Al escuchar las palabras de la rubia, Tinelli se dirigió a la cabina del streaming y le pidió su celular, para leer los largos textos que le manda desde hacía semanas.

Que decían las cartas de amor de El Cone a Coti Romero

Al volver de la pista, el conductor no perdió el tiempo y empezó a hablar: ‘’Te juro que he intentado dejar de amar, dejarte tranquila con tu vida, con tus cosas, pero no me sale, te juro que no me sale. No puedo dormir, padezco de insomnio. No tengo hambre, estoy mal”, leyó, a su lado estaba Coti, que sonreía vilmente, mientras que El Cone moría de vergüenza, además se mostró muy incómodo cuando ella habló de su presente amoroso.

Y Marcelo continuó: “Sé que me dejaste en claro muchas cosas. Que debo olvidarme de todo, que tengo que saber que nunca más va a existir un nosotros, que por más que te amé debo ser feliz lejos tuyo. Pero no puedo”. Tras terminar un párrafo, el empresario manifestó: ‘’Me está enamorando a mí”, intentado defenderlo y siguió: : “Si me hubieses visto con mis ataques de ansiedad y el saber que sólo dos segundos en tu cuello, recostado en tu pecho se me calma la vida...”,

Sin embargo, Coti Romero se mostró completamente enojada y dejó en claro su posición, en que no volvería a darle una oportunidad a El Cone Quiroga: “Lo más importante son las acciones, no lo que escribe. Eso no sirve de nada. Encima me manda un lunes, un martes y después viernes, sábado y domingo nada, no existo. Yo quiero un hombre que tenga la misma actitud toda la semana y que concuerde con que yo soy la única persona que existe”, expresó filosa.

D.M