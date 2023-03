Tras surgir los rumores de una supuesta boda entre Coti Romero y Alexis "El Conejo", ambos exparticipantes de Gran Hermano 2022, la correntina, muy fiel a su forma de ser, le tapó la boca a todos por medio de Twitter.

"Chicos, de verdad me están mandando mensajes al privado preguntando si me voy a casar. ¡este mundo tiene gente, tan..!", a su posteo, la futura kinesiologa le sumó un emoji riendo a carcajadas.

Coti Romero y Alexis Quiroga.

Coti Romero y Alexis Quiroga se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano y lo que empezó como una estrategia de juego, superó las propias expectativas de ambos jugadores y ahora que están fuera de la casa de Gran Hermano, consolidan su amor fuera de las cámaras.

Con las declaraciones de la ex Gran Hermano, la ola de memes, comentarios y publicaciones en la red social, hicieron que "Coti" fuera tendencia, superando a "Gran Primo", en relación a Marcos, el salteño que aún sigue en competencia.

El Conejo y Coti.

Coti Romero sin piedad contra Julieta y Romina

En la Radio GH, Julieta simuló un chimento entre Coti Romero y su novio El Conejo, por unos supuestos cachos que hubo en la historia contada por "Disney".

Luego de esto, Coti le respondió sin filtro a Julieta y Romina y las liquidó: "Para Romi y la Princesa, quiero decirles que, por lo visto, les dolió mucho enterarse de que era un juego y que no me pueden soltar dentro de la casa... Quiero avisarles que estoy muy bien afuera, así que no se preocupen por mí”, agregó la ex Gran Hermano en el mensaje que les envió por pedido de la producción.

S.A.