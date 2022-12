La única pareja de Gran Hermano 2022 pende de un hilo, luego de protagonizar una pelea subida de tono y que todo indicaría que Coti y Conejo, se habrían separado.

Fue una semana intensa para los participantes del reality, ya que el Conejo fue elegido para el líder de la semana y tuvo que elegir entre dos ex concursantes para que entren nuevamente a la casa más famosa. Previo a esto, Coti y el ‘’Cone’’, tuvieron un tenso desencuentro antes de la gala del repechaje.

La semana pasada fueron días complicados para la correntina, ya que de a poco las ‘’divinas’’, las fueron dejando de lado a causa de la estrategia que implementó, y que sus amigas lo tomaron como una traición y que derivó a una discusión de gritos, entre Romina, Julieta y Coti.

Cabe destacar, que la relación entre Coti y Romina no es la mejor, ya que los recientes celos por parte de la correntina a la diputada fueron creciendo, por qué en el último tiempo el Conejo y Romina se hicieron más unidos.

Durante una conversación en el patio con el cordobés, Coti empezó: ‘’Si me tengo que quedar sola me quedo sola, porque la verdad…’’, a lo que el Conejo enojado le contestó, subiendo el tono en la conversación: ‘’No cuentes más conmigo, y te digo una cosa, con esas cosas personas no se juega, pel… de m…’’.

Seguido de esta discusión, él le pidió que le devolviera su collar y ella accedió rápidamente, a lo que indicaría como una ruptura. Pero las sospechas en redes sociales comenzaron a crecer, debido a que la pareja ya demostró que se basan en el juego y en la estrategia, y no en las relaciones personales, por lo tanto, sería sólo un ‘’acting’’.