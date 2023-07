Coti Romero y Alexis "Cone" Quiroga fueron una de las parejas en Gran Hermano 2022 que se ganaron seguidores dentro y fuera de la casa. La correntina y el cordobés se mostraba muy felices y hasta habían comenzado la convivencia. Pero de un día para otro, la relación entró en conflicto y decidieron separarse.

Recientemente, en LAM se confirmó la reconciliación, ya que "El Cone" había viajado y luego volvió con sus valijas directo a la nueva casa de Coti. Pasaron tiempo juntos, tuvieron una charla importante y decidieron darse una segunda oportunidad al amor.

Sin embargo, parece que las cosas no son tan sencillas. Coti Romero enfrenta problemas de salud mental y está en terapia. Ante las nuevas versiones de reconciliación, ella misma dejó un mensaje en las redes sociales que generó controversia.

El comentario de Coti Romero que desmiente reconciliación

Cuando el sitio Diario Show mencionó la frase "Durmieron juntos" en una foto de los ex concursantes de Gran Hermano, Coty respondió con dureza: "Yo no volvería con alguien que me hizo sentir tan mal".

Coti Romero desmiente reconciliación con Alexis

Luego, Coti Romero agregó: "Perdón, yo estoy cansada de que inventen cosas y por eso fui con esa, con enojo encima. Perdón si les molestó", escribió la ex participante de Gran Hermano donde desmiente su reconciliación con Alexis Quiroga.

