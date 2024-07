Coti Romero y Nacho Castañares se encuentran en una relación amorosa. Ambos aclararon que no tienen el título de "novios", pero que están muy enamorados. Recientemente, la flamante pareja, que ya no se esconde, compartió un video a los besos en sus redes sociales.

Hace algunas semanas, los ex hermanitos enfrentaron rumores de romance, los cuales ambos decidieron acallar diciendo que estaban saliendo, aunque todavía no tienen un título en la relación. La correntina compartió una foto con el influencer desde la cama, y para los fanáticos, no quedó duda del romance que están viviendo.

Recientemente, Coti Romero y Nacho Castañares ya no se esconden y compartieron un video a los besos. En las imágenes se puede ver a la pareja muy unida y feliz, como han declarado en varias ocasiones.

AF.