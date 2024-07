Coty Romero y Nacho Castañares, ex participantes de la edición 2022 de Gran Hermano, han dejado de ocultar su amor y han fortalecido su vínculo fuera del reality. Los rumores sobre su relación comenzaron a mediados de febrero, cuando se difundió un video de ambos besándose en un boliche. Desde entonces, los influencers han continuado conociéndose en la intimidad, soltando algunas pistas hasta confirmar finalmente su romance.

Nacho Castañares y Coti Romero.

Invitados al programa "A la Barbarossa" (Telefe), conducido por Georgina Barbarossa, Coty y Nacho dieron su primera entrevista juntos como pareja. Al ser interrogados por la conductora sobre el famoso video y el inicio de su relación, ambos aclararon: “Nosotros nos conocíamos ya de antes. Después cortamos la relación que teníamos en ese momento, estábamos solos y se empezó a dar naturalmente”, comentaron al unísono.

“No sé si fue exactamente ahí cuando nació el amor, pero puede ser que ahí haya empezado algo más. Creo que se dio solo”, insistió Nacho sobre el día que dejaron de verse como amigos o excompañeros. Coty añadió: “Hay una frase que dice que enamorarse es como cuando te estás durmiendo, que te empezás a quedar dormido y no te das cuenta”.

Nacho Castañares y Coti Romero sobre la convivencia

Respecto a los rumores de convivencia, la conductora les preguntó si ya vivían juntos, dado que en el reality lo hicieron durante varios meses y se llevaron muy bien. “No, cada uno vive en su casa. Vivimos muy cerca la verdad y estamos mucho tiempo juntos, pero cada uno en la suya”, respondió Nacho, sin dar más pistas sobre una posible convivencia en el futuro.

En otra entrevista con LAM (América TV), Coty Romero confesó estar enamorada. Al ser preguntada por el notero del programa si estaba enamorada, Coty respondió con una sonrisa nerviosa: “Y sí, no lo voy a ocultar”. Añadió con emoción: “Para mí, el amor es re lindo y si lo tengo que decir lo voy a decir, no lo voy a ocultar más, sí, realmente me enamoré. Antes no pasaba nada entre nosotros, y de un momento para otro empezamos a compartir más tiempo, y pasó así y bueno, pasó”.

Coty expresó su felicidad por la relación: “Estoy recontenta y refeliz porque haya pasado. Y hay otra cosa que siento: si en algún momento se termina o nos dejamos de ver, yo le voy a seguir deseando lo mejor, como hice con mi relación pasada”, en referencia a su vínculo con Alexis "el Cone" Quiroga, otro ex participante de Gran Hermano.

La relación entre Coty Romero y Nacho Castañares sigue creciendo, demostrando que el amor puede florecer incluso después de un reality show. Aunque por ahora no hay planes de convivencia, ambos disfrutan de su tiempo juntos y están abiertos a lo que el futuro les depare.

JCR.