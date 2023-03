Coti Romero reveló que El Conejo la empujó en la calle: "Le quería contar a la gente"

Coti Romero publicó esta tarde un video en sus Historias de Instagram para contar lo sucedido un rato antes con su novio, El Conejo.

"Voy a llamar esta sección 'Exponiendo al hombre con el que estoy saliendo'", comenzó diciendo la exhermanita y luego hizo su descargo.

Coti Romero y El Conejo.

La explicación de Coti Romero

"Porque resulta que fuimos al gimnasio hoy y volvimos caminando. Pisó un charco, o sea, una baldosa que estaba suelta y tenía agua abajo, y me salpicó todo. Mis zapatillas se llenaron de barro. Después me pisó las zapatillas y después me empujó a la calle para que vaya para el lado donde estaba caminando una señora, entonces tuve que pisar el barro", continuó relatando Coti Romero.

Coti Romero y El Conejo.

La ex Gran Hermano agregó: "Después cuando veníamos, cuando subimos al ascensor, lo que me hace siempre es que él se queda en el sexto piso y antes de bajarse presiona el séptimo también para que yo tenga que parar antes de llegar a mi piso que es el octavo. Encima cuando se está por cerrar la puerta, mete la mano para que se vuelva a abrir y así diez minutos hasta que se decide dejar de molestarme".

Finalmente, Coti Romero indicó: "Pero bueno, eso le quería contar a la gente para que vean que tiene 29 años al p..."