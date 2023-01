El cantante Coti Sorokin estuvo dos años de relación con la influencer Cande Tinelli y a pesar de sus idas y vueltas, la pareja siempre se mostraron muy enamorados. Pero como todo concluye a su fin, la pareja se separó nuevamente y puede que esta vez sea definitivo por una supuesta infidelidad.

En una nota que tuvo el cantante para LAM, le preguntaron por el rumor de dicha infidelidad a lo que Sorokin respondió: “Es totalmente mentira lo de la infidelidad, no sé de dónde salió, pero no es verdad. Nos separamos por cosas de la vida". Los rumores salieron a raíz de un viaje que tuvo el cantante a europea con una azafata española de 22 años.

Coti Sorokin en su entrevista para LAM

Anteriormente, Candelaria había publicado en sus historias de Instagram un contundente mensaje: "No quiero hablar más de este tema ni iluminar a esta persona…Pero quiero aclarar que no me separé por una infidelidad”. Luego de borrar la publicación pidió que haya una comunión: “De los hombres ya nada me sorprende. Mujeres, hay que bancarnos entre nosotras, siempre”.

La palabra de Coti y como se encuentras luego de su separación con Cande

Al comienzo de la entrevista y cuando le preguntaron por las historias que publicó la hermana de Mica Tinelli, el respondió que es muy impulsiva y agregó: "Estamos bien así por ahora, no pienso en volver o no. Ya somos personas adultas y charlamos entre nosotros, hablamos casi todos los días".

Cande Tinelli y Coti Sorokin

Además, agregó: "Desde que la conozco ella es así, le encanta el tema de las redes y como nosotros somos personas públicas se hace mucho más grande cada crisis o pelea, pero no han sido tantas. El problema es que ella a veces lo muestra en las redes y trasciende".

J.M