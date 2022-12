Coti y Conejo: La pareja volvió y busca aliados

Una de las parejas oficiales dentro de la casa más famosa del mundo hace unos días estaban pasando una crisis y decidieron cortar, la discusión termino en acusaciones y gritos por parte de los dos, pero no duró mucho la pelea y volvieron.

Bonnie y Clyde como catalogan a la pareja de Coti y Conejo por las estrategias que utilizan en el juego, decidieron darse otra oportunidad y ahora buscan aliados para poder sobrevivir dentro de la casa.

En una conversación de la pareja, Alexis le dijo "Si Maxi quiere, sí o sí me lo traigo a Thiago, no lo voy a dejar solo. Y si no queremos que entre Thiago, por ende, Maxi tampoco". "Tenemos que ver quién entra también porque por ahí entra alguien que está con Thiago o con Maxi y ahí es mucha gente y no me da confianza", le contestó la correntina.

Coti le contó a Maxi cuál fue la estrategia de la placa pasada, "Yo le hice la espontánea a las chicas, pero porque iba a ir Cone a placa o yo, quería una placa livianita. Gracias a Dios, estaba Thiago para salvarlo. La gente lo tomó a mal no sé porque si yo nunca les di mi palabra a ellas".

"La gente no, hay un grupo de personas que se lo tomó a mal, pero bueno, ahora hay que bancar la parada. Va a haber mucha gente que te está bancando también", le contestó el novio de Juliana.

Por ahora el grupo estaría conformado por Juliana, Coti, Conejo, Thiago y Maxi.