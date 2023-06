Silvina Escudero preocupó a todos sus seguidores durante la jornada de este miércoles, luego de anunciar que deberá ser operada quirúrgicamente. La actriz se encuentra en Uruguay visitando a su hermana Vanina y fue allí en una visita médica en donde recibió la noticia. "Es algo muy mío", aseguró la mediática, intentado calmar sus nervios.

En este contexto, en una conversación con la revista Pronto, Silvina Escudero confesó qué fue lo que le encontraron los médicos que amerita someterse a una intervención quirúrgica de manera urgente.

Por qué van a operar a Silvina Escudero

"Me internan porque me tengo que operar de unos quistes. El jueves pasado me dijeron que capaz me operaban y al día siguiente, me dieron fecha y quirófano", aseguró. "No quiero dar demasiados detalles, es algo mío pero te puedo decir que me voy a quedar en principio, hasta el viernes que es cuando me darían el alta", explicó la artista.

Silvina Escudero será operada en Uruguay.

Quedará esperar los resultados de esta intervención quirúrgica. Mientras tanto, Silvina también está pensando en su futuro profesional. En dicha conversación adelantó que tiene algunas propuestas laborales.

De qué trabajará Silvina Escudero al salir de la operación

"Tengo la propuesta para hacer un programa de radio aunque es algo que todavía no está cerrado. Además, sigo cursando el segundo año de la carrera de Locución donde me va muy bien", reveló Silvina Escudero, destacando que volvió a TikTok y a trabajar en una plataforma de contenido para adultos: "Continuaré a full trabajando con mis redes. Hace poco retomé Tik Tok, que era algo que había empezado en pandemia y dejé stand by. También me sumé a la movida Only Fans de pies, que era algo re loco que me pedían mucho", cerró.

AM