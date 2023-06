Silvina Escudero se encuentra actualmente casada con Federico, con quién estuvo en pareja durante 5 años, luego se separaron, pero finalmente el amor terminó triunfando con una propuesta de matrimonio muy romántica.

La bailarina estuvo como invitada en Cortá por Lozano y se sometió a una entrevista en el famoso diván de Verónica Lozano. En compañía de su amada perrita Mulata, Silvina, a corazón abierto, habló sobre su vida actual, cómo lleva la vida de casa y sus pros y contras.

Silvina Escudero y Federico

‘’¿Y la vida de casada?’’, le consultó la conductora y Silvina le respondió, feliz: ‘’Me casé hace poco, bien, bien, felices. Él es amoroso, Acomodándonos porque nueva casa, nuevas cosas, economía ahora conjunta”, detalló.

Luego, la modelo reconoció que el matrimonio es un equipo y deben tomar decisiones juntas: ‘’Es difícil, yo siempre muy independiente, siempre muy laburante, siempre muy con lo mío y él también, y ahora es todo consulta. Hay que estar de acuerdo, en la casa nueva hay que hacerle de todo, cortinas, aire, y es ‘’¿Qué compramos ahora en el living?’’, explicó.

Federico, el marido de Silvina Escudero no quiere ser parte de los ''canjes'' de la modelo

Cambiando un poco de tema, Vero Lozano le preguntó a Silvina Escudero si su marido participa de los canjes, ya que, vale recordar que cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram: ‘’Él no participa, él es re vergonzoso’’, reveló la modelo.

“Le da fiaca, pero quizá si él aceptara, tendríamos muchos más canjes si él participará, la verdad, pero no, le da fiaca. Me saco una foto y me dice: ‘Pará, ¿esto lo vas a publicar? ¡Y qué te importa si lo público o no amor!”, expresó entre risas Silvina.

Quién es el marido de Silvina Escudero

El marido de Silvina Escudero, es como conocido sólo por su nombre, Federico y su apellido hasta el momento no es de conocimiento público ya que no es una persona conocida en el ámbito artístico, como lo es la bailarina. Él joven aparece en muchas de las fotos junto a su esposa, pero no cuenta con redes sociales, lo cual deja en evidencia su bajísimo perfil y no querer participar en lo mediático.

D.M