La China Suárez habló sobre la supuesta amante de Mauro Icardi: “Al menos le hubieras aceptado los mensajes”

Después de los rumores que involucraron a la China Suárez, Mauro Icardi y una supuesta amante, los protagonistas decidieron pronunciarse mediante sus cuentas de Instagram. Las especulaciones sobre un nuevo escándalo de infidelidad reavivaron la atención en redes sociales, a raíz de una serie de mensajes que habrían salido a la luz entre el futbolista y una joven señalada como la tercera en discordia.

Mientras algunos medios y usuarios apuntaban a una posible traición por parte de Icardi, tanto él como la China eligieron responder públicamente. En sus respectivos perfiles, dejaron en claro su postura con una dosis de ironía, capturas de pantalla y advertencias.

En medio de un nuevo episodio de controversia entre la China Suárez, Mauro Icardi y la supuesta amante, ambos protagonistas decidieron romper el silencio a través de sus historias de Instagram, desmintiendo los rumores y dejando en evidencia a quienes intentan perjudicarlos.

Todo comenzó cuando el jugador del Galatasaray compartió una serie de capturas de pantalla que mostrarían la conversación con Natasha Rey, una joven que fue señalada en las redes como su nueva amante. Icardi publicó una imagen donde se observa que los mensajes de Rey nunca fueron aceptados por él, y acompañó la historia con duras palabras: “¿Esta sería mi supuesta 'amante' o a la que le mando mensajes? Qué raro… Porque nunca le acepté los mensajes y me mandó videitos desnuda gratis. Muy poco creíble”.

Mauro sobre su supuesta amante

En su extenso descargo, el futbolista fue aún más tajante: “Dejen de inventar, dejen de mentir, dejen de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja. Dejen de hablar gratis porque, como siempre y con todo, tengo pruebas”. Además, explicó que no publicaría la grabación de pantalla completa porque “Instagram me va a cerrar mi cuenta por exponer videos desnudos”, y cerró con una advertencia: “Conmigo NO jueguen que los prendo fuego”.

Lejos de pasar desapercibido, el mensaje fue compartido por la China Suárez, quien optó por sumarse con una dosis de sarcasmo. Acompañando la historia de Icardi, la actriz escribió: “Pero al menos le hubieras aceptado los mensajes baby”, seguido de un emoji burlón. La frase resonó con fuerza entre sus seguidores, que interpretaron la respuesta como una muestra de complicidad y una forma de bajarle el tono al escándalo.

Así, la China Suárez, Mauro Icardi y la supuesta amante volvieron a ser eje de la conversación pública. Lejos de dejar crecer las especulaciones, ambos se mostraron alineados para desmentir cualquier infidelidad y responder a quienes, según sus palabras, buscan fama a costa de su relación. Como ya es costumbre, la actriz eligió la ironía para cerrar el tema, mientras el futbolista prefirió dejar en claro que guarda pruebas para defenderse de cualquier acusación.

