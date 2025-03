Barby Silenzi y El Polaco se habrían separado nuevamente. El cantante y la actriz tras un impasse y rumores de reconciliación, finalmente habrían elegido seguir por caminos distintos. El amor que surgió en las pistas vio su ocaso en las últimas horas.

A pesar de que comparten una pequeña hija llamada Abril, este martes 18 por la noche se supo que los mediáticos habrían alcanzado el fin del amor. La encargada de dar a conocer la separación fue Yanina Latorre, la actual conductora de “Sálvese quien pueda”.

Barby Silenzi y El Polaco se separaron el martes 18 de marzo según aseguró la conductora y esposa de Diego Latorre. El cantante y la bailarina se conocieron en 2016 durante el Bailando por un sueño y venían de malas experiencias en el amor. Mientras que El Polaco por aquellos años triunfaba en la cumbia y se había separado cuatro años atrás (2012) de Karina La Princesita, Barby Silenzi compartía una hija con el ganador de Gran Hermano 2015, Francisco Delgado.

En aquellos años el Polaco se encontraba saliendo con Silvina Luna y a su vez habría mantenido una relación paralela en secreto con Silenzi. Terminó por separarse de la víctima de Aníbal Lotocki en 2018 y al año siguiente oficializó su relación con Silenzi. El 1 de junio de 2020 nació la única hija de la pareja y hoy cinco años después los artistas habrían dado por finalizado su vínculo.

Yanina Latorre fue quien aseguró que la pareja ya se encuentra construyendo futuros distintos. "En crisis nuevamente el Polaco y Barby Silenzi. Él estaría con alguna cosita. Ella se enteró y se enojó, hoy le escribí al Polaco y me dijo 'ya te llamo', Polaco no me llamaste", comenzó relatando la panelista dejando el claro que él habría evadido llamarla.

Acto seguido, Ximena Capristo amplió la información. "La vimos a Barby cenando sola con una amiga". Posterior a su aporte Ángel de Brito reveló que durante el cumpleaños de 60 de Fernando Burlando (15 de febrero 2025), El Polaco estuvo solo. "Me dicen que cuando fue el cumpleaños de 60 de Burlando, él ya estuvo y estuvo solo. Y ahí le contó a algunos que ya estaba distanciado", comentó.

