Barby Silenzi y El Polaco son una de las parejas más divertidas del mundo del espectáculo. Desde sus inicios en 2016 en las pistas del Bailando, hasta ahora, su relación atravesó muchos altibajos. Tuvieron juntos a su hija, Abril, pero las últimas semanas, los rumores de separación fueron demasiados.

Barby Silenzi y El Polaco con su hija

El periodista Juan Etchegoyen había realizado un vivo de Instagram en el que, con información exclusiva, confirmó la ruptura de la pareja. “Tengo una separación confirmada, seguramente los protagonistas lo van a desmentir porque siempre hacen lo mismo, pero la ruptura es total; a tal punto que él volvió de viaje y le confirmó esto a su entorno más cercano”, comenzó Etchegoyen.

“Él se fue de viaje con su hija mayor llamada Sol y me decían que su pareja quería ir a ese viaje. El textual que me daban era que lo volvió loco a él para que la llevara y esto no sucedió. Lo que también me cuentan es que hay ciertas sospechas de ella con algunos gastos de El Polaco con sus ex parejas”, continuó el periodista.

“La decisión de la separación me dicen que la tomó él, él está cansado me decían de tantos planteos que le hace ella. Lo que le dice el cantante a su círculo íntimo es que Barby no lo deja disfrutar de sus hijas y que a ella le molesta que él esté con Sol y Alma”, finalizó Juan Etchegoyen.

La foto que confirma la reconciliación de la pareja

Ahora, todo se dio vuelta. Aparentemente, la pareja volvió a juntarse y están viviendo un momento feliz acompañando a su hija. El cantante de cumbia subió una foto a sus historias de Instagram que confirma que su relación con la modelo sigue en pie.

Barby Silenzi y El Polaco posaron dándole un beso a su hija Abril. La foto descarta todo tipo de rumores de separación, más teniendo en cuenta que la canción que eligió el artista para ambientar la foto es “El amor es más fuerte”.

