Gustavo Conti y Ximena Capristo: "Félix nunca se enteró lo que pasó"

Entra y sale de la pileta con una energía inagotable. El día lo amerita y no existe mejor escenario para Gustavo Conti (45) y Ximena Capristo (44) que ver a Felix (4) disfrutar al aire libre.

“Pasa muchas horas, le encanta el agua. Lo llevé a natación a los 6 meses de vida y desde ese momento no abandonó nunca más”, justifica su mamá que no negocia los últimos días de calor en el jardín de su casa.

“Está feliz de volver a la escuela, igual siempre lo tengo muy activo. Durante el verano estuvo en la colonia, va a futbol y tuvo relación con los chicos del barrio, no lo tuve encerrado en casa. En plena pandemia nos hicimos como burbujas armadas con otras familias donde los chicos se juntaban para que no perdieran esto del contacto y relacionarse. Por ese lado él no la sufrió tanto”, explica quien volvió a convivir con Conti tras un impasse de varios meses.

“Hay cosas que te golpean y uno sigue adelante. El primer paso siempre lo dio Gus, yo no estaba muy segura de poder volver a encontrarnos como pareja. No queríamos perder tampoco todos los años que habíamos construido juntos por algo que quedo inconcluso. Y tratamos de superarlo y seguir adelante por nuestra familia y por nosotros también como marido y mujer, que nos elegimos hace 20 años y nos volvimos a elegir después de este episodio. A la vez somos gente grande que tenemos un niño en común y queremos lo mejor para él. Si hubiera pasado esto en otro momento sin hijos no te puedo decir qué decisión hubiéramos tomado”, reconoce la ex “Gran Hermano”.

Su pareja añade: “No me interesa estar con otra mujer, menos perder a mi familia. A Xime no la cambio por nadie y mucho menos ver crecer a mi hijo. Los mensajes con la chica era una fan que me escribía hace 10 años y fue todo sacado de contexto. Dijeron cosas que ni vale la pena salir a aclarar y tampoco me interesa hacerlo. Ya le di explicaciones a quien correspondía”.

Hasta que las piezas se acomodaron, el actor se mudó a un departamento sin ausentarse en las cenas con su hijo. “Félix nunca se enteró lo que pasó, pensaba que su papá estaba, porque se levantaba y se iba a dormir y el papá seguía acá todavía. Lo que pase en nuestra relación es otra cosa, no discutimos delante de él y aunque obviamente por más que no estaba todo bien comíamos en familia”, aseguró la vedette que en sintonía con Gustavo decidieron hacer borrón y cuenta nueva.

“La relación se transformó, todo el tiempo se transforma. Cosas que van sucediendo y nunca un día es igual a otro. Por eso nosotros vivimos el día a día y tratamos de disfrutarlo y cuando pasan cosas pasan cosas y cuando está todo bien, está todo bien. No soy rencorosa. Por supuesto que a mí me costó mucho ceder porque soy muy convincente a la hora de tomar decisiones y la mía era que cada uno siga en su lugar”, expresó.

La tarde llega a su fin y antes de que el sol se esconda, Felix deleita a sus papás con el último chapuzón del día. Aunque su parecido a Conti es notable, su mamá detecta gestos de ella.

“Se parece mucho a mí en el orden, tiene una memoria terrible. Y al papá en que quiere todo ya, urgente. Es muy buen amigo, compañero, le gusta prestar sus juguetes, siempre en casa quiere tener un amigo, ¡y todo el tiempo me pide una hermana!”, avisa una de las figuras de “Corte y Confección Famosos”.

“Estamos esperando que Xime termine para estar más juntos y tranquilos. Disfrutarnos sin presiones profesionales.”, cierra el actor que una vez a la semana se destaca en el ciclo “Bienvenidos a Bordo”.

Prod. Alicia Blanco