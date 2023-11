Encontraron a El Polaco con Barby Silenzi en una romántica cita: “Parece que hubo reconciliación”

Recientemente, Barby Silenzi y El Polaco volvieron a protagonizar una polémica separación en los medios, sin embargo, ahora los encontraron compartiendo unas bebidas y crecieron los rumores de una posible reconciliación.

Al parecer varios seguidores los vieron juntos en un bar y le hablaron a Pochi, la influencer que está a cargo de la cuenta Gossipeame, y ella sin dudarlo compartió la información en sus historias.

“Me cuentan que ayer a la noche vieron a Barby Silenzi y El Polaco juntos en la Ferretería, ya estaban cerrando!”, reveló Pochi en su cuenta oficial de Instagram, dando a entender que la pareja se quedó más de lo habitual en el bar.

Pero eso no fue todo, ya que la influencer también encendió las versiones de una nueva reconciliación entre El Polaco y Barby Silenzi: “Parece que hubo reconciliación”. Pochi no subió ninguna imagen, pero aseguró que la información viene de fuentes cercanas.

La fuerte indirecta de Barby Silenzi para El Polaco

Luego de que el cantante revelara en Poco Correctos que seguía enamorado de la madre de su hija, la bailarina decidió dedicarle un duro palito a su expareja en las redes sociales.

Barby Silenzi subió un video de Ricardo Darín, en donde el actor decía: “Si no hay amor, si no hay afecto verdadero, profundo, si realmente no admiras, no querés, no abrazas a esa otra persona, es difícil estar tanto tiempo”.

