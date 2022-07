Barby Silenzi y El Polaco tienen una relación muy dinámica. Ellos van y vienen de manera constante. Hace poco, la pareja había anunciado que estaban separados. La bailarina dejó el country en el que vivía con el cantante y él se dedicó a ponerle toda la energía a su nuevo trabajo discográfico.

Lo cierto del caso, es que a solo unas semanas de la separación, y en el marco del cumpleaños de los dos años de Abril, la hija de El Polaco y Barby Silenzi, los dos famosos fueron captados muy juntos y usando las pulseras con sus nombres grabados, que, según sus fans, hacen parte del símbolo que los une en pareja y que habían dejado de llevar cuando cortaron.

Afirman que Barby Silenzi y El Polaco se reconciliaron.

Pero no solo eso, Barby volvió a seguir en las redes al padre de su hija Abril, lo que levantó mucho más los indicios de que las cosas vienen muy bien encaminadas y su amor está superando la crisis de la que tanto hizo énfasis El Polaco en las entrevistas.

El que hayan vuelto a usar las pulseras, que se estén siguiendo de nuevo en Instagram y las fotos del cumpleaños de Abril en el que se mostraron muy bien juntos, apuntan a que habría un nuevo capítulo de amor entre los dos que se está comenzando a escribir. Pero, ninguno de los dos ha salido a hablar, ambos se mantienen en silencio, por ahora, en este momento. Sea que hayan vuelto o no, se llamaron al silencio.

Qué dijo El Polaco sobre su quiebre con Barby Silenzi

A mediados del mes pasado, El Polaco habló con Socios del Espectáculo y aseguró que lo que estaba viviendo ahora con Barby, no lo consideraba un quiebre y lo dejó ver, según él, como una crisis, una fuerte, pero, había remarcado que la relación con la mamá su hija menor, era la mejor.

“Podría decirse que es una crisis, sí. Yo creo que estamos distanciados, no estamos separados”, declaró en su momento El Polaco, y agregó: “Tengo muy buena relación con todas las mamás de mis nenas, la verdad que todo muy bien”, y agregó, “Las charlas siempre con mis ex son lindas, me gusta mucho charlar”.