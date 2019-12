Cristian Castro sorprendió con un llamativo cambio de look

Cristian Castro (44) sorprendió a los televidentes y al público presente en el programa de Susana Giménez (75) con un extraordinario cambio de look y, además de confirmar que está en pareja con una joven, dio un show exclusivo en la emisión de Telefé. Así es, el reconocido cantante llenó de glamour con su renovado color la televisión argentina y, estuvo a tono con la diva de los teléfonos.

"¿Porqué cantás tan bien?", le preguntó la diva de los teléfonos y el reconocido artista expresó con total humor: "Por eso me quiero retirar, porque soy disciplinado". Luego la blonda le consultó acerca de su estado amoroso de forma directa, "¿Estas con Marta, una colombiana?", a lo que Castro reconoció: "Investigas muy bien".

Luego de interpretar "Amor" y "No podrás", algunos de los clásicos en su larga lista de canciones, el artista reconoció no ser buen amante y la diva de los teléfonos con mucho humor siguió la conversación: "¿Es cierto que una vez una de tus fans te regaló un kit de sadomasoquismo?", indagó la Su y el intérprete argumentó: "Le dije te voy a cumplir tu deseo, y la latiguee. Yo creo que no soy buen amante".