El elenco de Casados con Hijos visitó el living de Susana Giménez

Florencia Peña (45), Guillermo Francella (64), Darío Lopilato (38) y Marcelo de Bellis (51) estuvieron presentes en el programa que conduce Susana Giménez (75) y, en comunicación telefónica con Luisana Lopilato (32) recordaron algunas de las escenas. Con entradas agotadas para las primeras funciones, los históricos actores revelaron que la primera se estrena en doce de junio del 2020 y que uno de los principales motivos por el que vuelven como "Los Argento" es porque el año que viene Telefe cumple 30 años.

"Esto es algo que tiene que ver con el pedido de la gente. No se nos hubiera ocurrido sino fuera por la gente porque todo el tiempo nos preguntaban ¨cuando vuelven¨. Era la primera vez que se hacía una comedia de familia en la que se la criticaba, era una sátira. Muchos creían que empezábamos ahora y no sabes todo lo que me dicen para ¨manguearme¨ entradas", comenzó la jurado del Super Bailando.

"¨Si sos Dardo y Maria Elena pasᨠsurgió porque era tan largo el decorado que había que ir a abrirles. ¨Arreglen esta mesa¨, era cierto, no la arreglaban nunca", expresó Francella. Luego la diva le consultó sobre la mascota de la exitosa familia y el protagonista argumentó: "Pidieron el doble por Fatiga en la segunda temporada. Fatiga era un actor más, no podía faltar".

La pareja de Michael Bublé (44) sorprendió a los televidentes con una comunicación telefónica en la que se mostró más que feliz por lo que se viene en el 2020: "Claro que sí con todo. No me voy a quedar afuera. Me tiento de todo. La verdad es que no me acuerdo de una anécdota en particular, pero sí me acuerdo del productor diciéndonos chicos tenemos que entregar el programa".