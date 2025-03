La polémica que rodeada a OLGA y Lali Espósito es tendencia en redes sociales, donde diferentes usuarios apuntan contra los participantes del streaming por la historia que contaron en vivo. Ante esto, Eial Moldasvky salió en sus redes sociales a disculparse por lo ocasionado, sin hacer mención de la cantante y destacando que esa historia nunca ocurrió. Sin dudarlo, Nati Jota, conductora del streaming, decidió pronunciarse en su cuenta de X y abrió el programa del miércoles con un descargo.

El descargo de Nati Jota, tras las críticas por los dichos Eial Moldasvky que involucraron a Lali Espósito

Lali Espósito fue envuelta en una polémica, luego de que Eial Moldasvky contara una historia ficticia con una chica sin nombrar. Homero Pettinato fue la que incluyó a la cantante, y el momento provocó incomodidad en todos los seguidores de OLGA. Sin dudarlo, las redes sociales salieron en contra de los participantes, y el humorista compartió un video en sus redes sociales pidiendo perdón. Sin embargo, Nati Jota decidió utilizar su rol como conductora y rompió el silencio, explicando cuál fue su situación.

Por un lado, durante el feriado del 4 de marzo, la periodista utilizó su cuenta de X para expresar que no se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. De esta manera, mostró su arrepentimiento. "El viernes se dio un momento muy choto al aire que no decodifiqué en el momento como para frenarlo. No quisiera nunca que comentarios de esta índole sobre un encuentro íntimo con una mujer, sea quien sea, vuelvan a pasar ni en mi programa ni delante de mis narices sin intervenir", explicó. Pero esto no tranquilizó a las redes sociales, quienes siguieron apuntando contra todos.

Por eso, al comienzo del programa de este miércoles 5, la conductora aseguró que querían referirse al tema y pedir perdón por la incomodidad que generaron. “Como conductora de este programa y también como mujer, verlo me hizo ruido. Son comentarios y una conversación desagradables para tener de la intimidad con una mujer, sea quien sea, no importa si es falso o si es verdad”, expresó la influencer. Seguido a esto, le dio lugar a Moldavsky, quien cerró: “Me parece que no hay mucho para agregar. Es una pésima manera de hablar en general de la intimidad de cualquier persona, así que mis disculpas sinceras”.

La programación de OLGA continuó con normalidad, pero los streamers decidieron usar el espacio para no dejar pasar esta situación. Nati Jota y Eial Moldasvky se convirtieron en el centro de críticas de todos los usuarios por su comportamiento, a pesar de que algunos aceptaron las disculpas que dieron en sus redes sociales. Por su parte, Lali Espósito no se pronunció al respecto, ni expresó si se sintió ofendida por haber sido incluida en una historia ficticia.

