Gastón Edul, periodista deportivo y conocido por su participación en el reality “Bake Off Famosos”, estaría viviendo un romance con una ex participante de Gran Hermano, lo que habría desatado la furia de Nati Jota.

Según rumores, Nati Jota, quien mantuvo una relación de coqueteo público con Edul, se enteró de este nuevo vinculo y no pudo evitar sentir celos, lo que generó un clima tenso entre ambos.

Afirman de Gastón Edul está saliendo con una ex Gran Hermano y desató la furia de Nati Jota

La historia comenzó cuando Pepe Ochoa, panelista de LAM, reveló detalles sobre el estado sentimental de Gastón Edul. "Tuvieron su momento, pero terminó sucediendo que no conectaban y a mí lo que me dicen es que ella quedó más enganchada que Gastón, quien le hizo un vacío.”, explicó Ochoa, sugiriendo que el periodista deportivo ha sido algo evasivo con Nati, mientras mantiene contacto con ella.

A pesar de esto, lo que realmente generó un conflicto fue la aparición de una nueva mujer en la vida de Edul, Sabrina Cortez, ex Gran Hermano, quien parece haber alterado aún más la relación con el rostro de Olga.

Sabrina Cortez

En un inesperado giro, la conductora de Olga habría reclamado públicamente en su programa por el comportamiento de Gastón Edul, diciéndole en el aire: "Hay algo que a mí no me gusta... que te chamuyes mujeres usándome". Este reclamo público reflejó la tensión que se había generado entre ellos, aumentando los rumores sobre la naturaleza de su vínculo.

Gastón Edul y Nati Jota

Mientras tanto, Gastón Edul se ha cansado de las especulaciones sobre su vida amorosa. En una reciente entrevista en “Cortá por Lozano”, aclaró las versiones sobre su relación con Cande Molfese, con quien fue vinculado tras su participación en “Bake Off”.

"Me llevo bárbaro con Cande. Obviamente me parece linda, pero no tengo ganas de estar en una relación ahora", aseguró el periodista, desmintiendo cualquier romance con la ex participante de “Bake Off”.

A pesar de las aclaraciones de Gastón Edul, la historia de su romance con una Sabrina Cortez ,ex Gran Hermano, sigue siendo tema de conversación y, al parecer, Nati Jota no está dispuesta a quedarse callada ante la situación.

N.L