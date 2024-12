Yanina Latorre se metió de lleno en la pelea entre los dos canales más populares de streaming, tras el pase de varias figuras de LUZU a OLGA. De visita al programa de Migue Granados, la panelista se despachó sobre el tema y dejó en claro sus diferencias con el conductor de Soñé que volaba.

¿Qué le reprochó Yanina Latorre a Migue Granados?

El tema lo puso sobre la mesa Migue Granados cuando le preguntó, en tono de reproche, a Yanina Latorre “¿Cuánto creés que tuvo que ver la televisión en la supuesta rivalidad que se impuso entre los canales de stream?”. Sin esperar respuesta, Migue agregó: “Yo creo que mucho”.

“No es culpa de la televisión, la rivalidad es de ustedes” sentenció sin dudar Latorre, y mirando a Nati Jota le preguntó sin pelos en la lengua: “¿Vos te fuiste de LUZU porque pagaban poco?”. La conductora negó que ese haya sido el detonante de su pase y agregó sin dar mayores precisiones que había renunciado “por varios motivos” y que se sentía “cansada y muy repetitiva en varias cosas”. En su rescate fue Lucas Fridman quien agregó el dato de que en OLGA tiene una propuesta de un programa propio.

Ante esto, Yanina Latorre estalló y preguntó en tono exclamativo “¿Alguno puede decir la verdad alguna vez?”. Visiblemente molesta amplió: “Lo que no me gusta del palo del stream es que ninguno dice la verdad, todos cuidan las formas. Nadie dice nada. A Nacho Elizalde le pregunté si se iba porque le pagaban mal y me dijo ‘no, no, no, se terminó. ¿Por qué no decís la verdad, pelotudo?”.

Ante la insistencia de Yanina Latorre, Nati Jota reconoció que hay cierta intención de no tener problemas con nadie, ya que no se disfruta de ese "quilombo". “ A nadie del stream le gusta que nos vengan a buscar, me pongo nerviosa. No nos bancamos el hate”, sentenció la joven.

Para Yanina Latorre es normal que exista rivalidad entre los canales de streaming

Migue Granados entonces insistió con su idea de que la televisión cambió la energía del mundo stream y de que es en gran parte responsable la rivalidad entre OLGA y LUZU. Ante esto, Yanina Latorre estalló: “La tele replica lo que pasa en la actualidad y lo que pasa en redes. No le echen la culpa al mensajero, los quilombos son de ustedes”. Además, indicó que la rivalidad entre los dos canales de strema le parece "un embole" porque se trata de un "enfrentamiento" natural, al ser los más populares e indicó que es similar a lo que sucede con Telefe y El Trece”.

Nati Jota reconoció que los streamers buscan evitar los conflictos

“Ustedes siempre le echan la culpa al medio. Son los dos canales que más miden. Susana y Tinelli son distintos, tienen públicos distintos, pero es así. Siempre hay un River-Boca. Igual, aunque tengan público distinto, vos le querés ganar a LUZU. Si me decís que no, no te creo. Me gusta la honestidad”, cuestionó Yanina Latorre, a lo que Migue Granados respondió: “Pero más vale”.

Lucas Fridman insistió sobre la responsabilidad de la televisión en el cambio de aire en el stream y afirmó que a los periodistas no les alcanza que un cambio sea por un nuevo desafío y hay una necesidad de tomar el tema como un conflicto

Para Yanina Latorre son naturales las disputas entre canales de streamers

“¿Sabes por qué? Porque a ustedes les jode, y entonces lo disfrutás. Opinar no es atacar, podés comparar y decir que algo es mejor que otro. Me parece que la gente del otro lado espera un poco más de honestidad brutal y no esa cosa cuidada que ‘acá era muy feliz, pero se terminó un ciclo y empiezo un desafío’”, contestó Yanina. Y completó: “La gente quiere que diga ‘la pasaba para el orto, pagan dos pesos y me voy con Migue que la tiene así de larga’. A ustedes les sirve también”.