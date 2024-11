En el contexto de la disputa legal entre Elba Marcovecchio y las hermanas Lanata, Jorge Lanata muestra signos de recuperación en el Hospital Italiano. Mientras la esposa del emblemático comunicador denunció a la contadora de Jorge Lanata por presuntos gastos irregulares relacionados con las hijas, la situación judicial se intensifica.

En una reciente declaración a la prensa, la letrada reveló que su esposo aún hospitalizado, no está al tanto de los últimos desarrollos en la disputa legal que involucra a su familia. Sin embargo, esto no fue todo lo que dijo sobre su compañero de vida, ya que en las últimas horas, Marcovecchio habló nuevamente del estado de salud de su esposo.

Esto dijo Elba Marcovecchio sobre el estado de salud de Jorge Lanata

Desde que Jorge Lanata se encuentra internado, surgieron muchas especulaciones sobre el estado de salud del periodista. Pese a todo esto, su esposa, Elba Marcovecchio, siempre salió a dar su versión sobre cómo va evolucionando su esposo. Recientemente, en el programa LAM, conducido por Ángel De Brito, Elba Marcovecchio se comunicó directamente con Yanina Latorre y pidió que desmientan la versión de que Lanata está lucido, ya que ella es quien está todas las mañanas con él y no se encuentra lucido ni mira videos.

"Jorge no está en tiempo y espacio y es normal. A mí me interesa solamente la verdad, él está muy bien, pero decir eso es forzarlo. Estoy día a día al lado de Jorge y, si bien está bien, no está lucido. Detesto la mentira igual que Jorge", confesó la esposa del reconocido periodista argentino.

A su vez, los panelistas hablaron de la confusión entre las distintas versiones sobre la salud del comunicador y dijeron que los compañeros de Lanata podrían dar estas declaraciones por la esperanza que tiene de verlo bien y recuperado a el periodista. Cabe destacar que no es la primera vez que se escuchan distintos relatos sobre la condición física del periodista. A pesar de estas visiones diversas, Jorge Lanata está mejorando, pero por el momento no se encuentra del todo lucido, y Elba Marcovecchio se encargó de aclarar la situación de su esposo.

