Wanda Nara es la nueva conductora de Masterchef y, después de varias especulaciones, desde Telefe lograron que la empresaria acepte las condiciones.

La diosa se instalará en Argentina para este nuevo desafío y Donato de Santis habló cómo recibieron esta nueva incorporación. “Si entra en esa, lo puede hacer cómodamente. Nosotros aceptamos todas las decisiones de la producción”, dijo el jurado en el programa radial Por si las Moscas.

Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, los compañeros de Wanda Nara en Masterchef.

Luego, Donato expuso la condición para Wanda Nara antes de enfrentar este proyecto. “Es un perfil distinto al de Santiago. A mí me gusta. Yo creo que una vez que estás ahí adentro, te enamorás. A todos los que vinieron les pasó. Espero que, si es ella o quien sea, entre en esa sintonía. No solamente tiene que lucirse ella y que no le importe el resto. Santi lo hizo muy bien y creo que Wanda lo puede hacer cómodamente. Si no lo hacen, pasan a ser dos programas distintos”, agregó el chef.

Wanda Nara, en Argentina para un nuevo desafío.

Con la conducción de Wanda Nara: cuándo empieza Masterchef

Después de algunas polémicas sobre quién sería el o la conductora de Mastcerchef (Paula Chaves o Iván de Pineda eran los candidatos) se confirmó que Wanda Nara será la cara visible de esta nueva edición sin famosos y con cocineros amateurs.

Según se informó, el arranque de Masterchef 2023 está pensado para mayo o junio, luego de la emisión de otros realities como "The Challenge Argentina" o "Got Talent Argentina". Aunque no está confirmado oficialmente, se rumorea que los días y horarios de Masterchef serían de lunes a jueves, a las 21.30, y los domingos estará la gala de eliminación a las 22.

Masterchef se emitiría en mayo o junio de 2023.