Morena Rial, hija del reconocido conductor Jorge Rial, busca hacer su propio camino en el mundo del espectáculo tras una serie de polémicas que marcaron su vida en los últimos años. Actualmente en libertad bajo el beneficio de excarcelación, la influencer estaría avanzando con un nuevo proyecto personal: su propio canal de streaming.

Morena Rial consiguió trabajo

Según reveló Virginia Gallardo en Mujeres Argentinas, Morena está trabajando en la creación de un programa donde tendrá la oportunidad de expresarse libremente. “Estaría armando su programa de streaming porque tiene ganas de hablar y mucho que decir”, comentó la panelista.

Además, confirmó que Jorge Rial respalda la iniciativa, aunque no económicamente. “Papá autorizó esta iniciativa. Pero le dijo: ‘Me abro, hacé lo que quieras, no pongo un peso, es un tema tuyo, pero me encanta’”, agregó Gallardo.

Aunque el conductor de Argenzuela (C5N) no será el productor del proyecto, se rumorea que apoyará a su hija desde otro lugar. “La va a entrenar, la va a coachear”, aseguró Gallardo, sugiriendo que el conductor estará involucrado en la preparación profesional de Morena para este nuevo desafío.

Morena Rial en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri.

El anuncio del nuevo proyecto tampoco estuvo exento de polémica. Durante el programa, mientras se debatía a qué temas podría hacer referencia Morena en su programa, Silvia Fernández Barrio lanzó un comentario picante en referencia al presente judicial de la hija mayor del conductor: “Si quiero ser mala, puede decirte cómo planificar un robo”, bromeó.

Por su parte, Mauricio D’Alessandro también sumó algo de humor al mencionar a Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Morena: “El que organiza todo siempre es Alejandro Cipolla, ¿eh? Puede organizar y puede ser el hombre que se mueva entre bambalinas”, dijo.

La causa judicial de Morena Rial que sigue abierta

Mientras Morena avanza con su proyecto laboral, la causa judicial que la mantuvo detenida sigue su curso. Según Guido Záffora en El Diario de Mariana, se están realizando peritajes a los teléfonos celulares involucrados en el caso. Además, el periodista mencionó que se intentó una mediación entre Morena y una de las víctimas para llegar a un resarcimiento económico, pero el fiscal del caso, Ferrari, rechazó la propuesta.

Záffora destacó el cambio de abogado de la polémica instagrammer, quien ahora está representada por Miguel Ángel Pierri. “Morena está muy feliz con el cambio de abogado, que la escucha y la asiste”, comentó. Sin embargo, también reconoció el trabajo previo de Fernando Burlando, quien logró su excarcelación.

Este proyecto de streaming puede llegar a marcar una nueva etapa en la vida de Morena Rial, quien busca dejar atrás su polémico pasado y enfocarse en su futuro. Con el apoyo de su padre y su naturaleza polémica, la influencer parece decidida a abrirse camino en el mundo del entretenimiento digital.