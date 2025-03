Andrés Nara, padre de Wanda Nara, rompió el silencio tras el conflicto con Mauro Icardi: "Yo lo veía venir"

Andrés Nara, el padre de Wanda Nara, rompió el silencio este martes 18 de marzo en una entrevista con Juan Martínez, cronista del Diario de Mariana. Allí reveló su opinión acerca del nuevo episodio en el que se ve involucrada su hija con Mauro Icardi en el Chateau Libertador.

El exesposo de Nora Colosimo este martes dio a conocer su veredicto sobre el actual estado de las cosas del Wandagate. A pesar de que al comienzo los acontecimientos apuntaban favorecer a la empresaria, con la filtración de los audios de WhatsApp el escenario se tornó inverso. Bajo este contexto, Andrés Nara dio su versión de lo ocurrido.

Andrés Nara habló del conflicto entre su hija y Mauro Icardi: qué dijo

Andrés Nara rompió el silencio tras el conflicto con Mauro Icardi. El padre de Zaira y Wanda apuntó nuevamente contra su ex yerno en una entrevista con el Diario de Mariana. Allí afirmó que fue él quien vaticinó tal desenlace a partir de las actitudes que el vio en el futbolista del Galatasaray.

"No quieren que hable, no quiero entorpecer la situación judicial. Fue trágico, terrible, hace años que estoy enemistado con este muchacho", comenzó contando el padre de las dos mediáticas. “Obviamente es un dolor terrible ver a mi hija así en esta situación y a las nenas, sobre todo. Se fue de las manos”, prosiguió.

“Ya lo veía venir. Es eso lo que es, si no lo pudieron parar las tres abogadas, la parte judicial, la policía, el SAME y la vergüenza popular es porque ya es la esencia (de él)”, apuntó filoso el enemigo del 9 jugador. “Wanda está recuperándose, espero que todo bien. La voy a ir a ver. No me gusta vivir estas cosas”, aseguró el empresario.

Después de que Mauro Icardi sorprendiera a la madre de sus hijas en el edificio de la Avenida Libertador el viernes por la noche, salieron a la luz una serie de audios de WhatsApp en donde el jugador expresa que él habría tenido la voluntad de llevarse con él a sus hijas.

Andrés Nara, el padre de Wanda Nara, rompió el silencio tras el conflicto con Mauro Icardi y aseveró que él “lo veía venir”. El empresario de 67 años volvió a posicionarse en favor de su primogénita y declaró que “está en esencia de Mauro Icardi” las actitudes que habría tenido el día viernes de presuntamente desafiar a sus abogadas y al cuerpo policial.

