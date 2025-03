Allegra Cubero ya arrancó con los preparativos para su fiesta de 15 junto a su papá, Fabián Cubero. En las últimas horas, y en medio de la polémica por si su madre estará o no en la celebración, la adolescente le dejó en claro al jugador la elección que hizo sobre el cantante que quiere en su gran noche.

El cantante que quiere Allegra Cubero para su fiesta de 15

Aunque la fecha parece lejana, Allegra Cubero ya tiene claras las expectativas para su esperada fiesta de 15 años. Y en la cima de su lista de deseos, resalta el nombre de un cantante que quiere para que haga un show en plena celebración y ya le hizo a saber a su padre la elección que tomó.

En medio de la polémica que envuelve a Mica Viciconte y Nicole Neumann sobre la organización y la presencia de cada una en el cumpleaños de la adolescente, Nico Peralta compartió en sus redes sociales un video que dejó en claro que Lauty Gram es el cantante que quiere la hermana de Indiana para la celebración.

Esta petición no fue una mera sugerencia casual, sino un auténtico sueño expresado con anticipación y determinación, aunque aún falten doce meses para el evento. Por su parte, Fabián Cubero dejó en claro que todavía falta mucho tiempo, por lo que tiene tiempo de elegir y hacerle saber su definición final, pero concederá lo que Allegra desee.

El fenómeno de este cantante no es casualidad, el joven se convirtió en un ídolo entre los adolescente, no solo por su música, sino por su presencia constante en las redes. Para la hija de Nicole Neumann tenerlo cantando en su cumpleaños significaría mucho, haciendo asó la celebración mucho más especial. Por su parte, Indiana Cubero, al ser consultada, prefirió no emitir su opinión destacando que esta es una decisión que debe tomar su hermana.

El desafío no es menor, por un lado, está la agenda siempre apretada del cantante, quien tiene giras, presentaciones y compromisos con la industria. Por otro lado, el presupuesto, contratar a una estrella como Gram no es un detalle menor, pero la familia Cubero tiene fama de hacer las cosas a lo grande cuando se trata de fiestas.

Con un año por delante, las expectativas están más altas que nunca, Allegra Cubero tiene claro lo que quiere y está rodeada de su familia quienes están dispuestos a hacer lo que la adolescente desee para hacer de esta fiesta de 15 un momento súper especial. Mientras tanto, los seguidores de Lauty Gram estarán atentos, esperando saber si el cantante aceptará la invitación.