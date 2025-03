Las consecuencias mediáticas de lo que sucedió el viernes 14 de marzo en el Chateau Libertador continúan. En las últimas horas, se conoció un nuevo video grabado desde el interior del lujoso edificio, donde Mauro Icardi y Wanda Nara tuvieron una disputa que incluyó la presencia de personal policial y posterior denuncia de la conductora contra su expareja por lesiones. Este material fundamenta una de las versiones que se habrían generado tras el episodio violento.

El nuevo video de Mauro Icardi en la disputa con Wanda Nara

Luego de 60 días, Mauro Icardi se reencontró con sus dos hijas, Isabella y Francesca, tras un acuerdo con Wanda Nara. Pero ese encuentro, que debía extenderse por 15 días, solo duró unas horas. Es que se desarrolló un conflicto al momento que el jugador retiró de la escuela a las niñas y se negó a llevárselas a su hogar con sus mascotas, por ello se dirigió hacia la vivienda del Chateau Libertador para dejarlos.

Pero una vez que las menores ingresaron al hogar que comparten con Wanda Nara, no volvieron a reunirse con su padre y esto habría llevado a Mauro a irrumpir en la propiedad y de allí se conocen los videos en los que Isabella ruega por estar en brazos de su madre, mientras es sostenida por su padre quien quiere retirarse junto a ellas. Personal policial se hizo presente para interceder en la situación. Gritos, llantos y empujones fueron parte del repudiable episodio.

Tras la difusión de este material, se especularon diversas versiones. Pero una de ellas fue relacionada con uno de los gritos de Isabella, quien indicó que no se quería ir con la China Suárez, la pareja de su padre, porque había "arruinado su familia" y es que el se indicó que Mauro estaba planeando un asado familiar que estaba preparando la actriz para esa misma noche, y las niñas irían. Esto iría en contra del acuerdo entre las partes, en el que se indicó que no podrían estar presente sus nuevas parejas con sus hijas.

En este sentido, desde la defensa de Icardi aseguraron que esto no era real ya que Suárez no consume carne animal. Pero esta aclaración, se contradice con este nuevo video que apreció. “Querían que suba a buscarlas, cuando subí no me las quisieron dar, así que estoy esperando a Elba con la policía y las llevamos”, explica el jugador en la llamada que realiza desde las instalaciones del Chateau Libertador, presuntamente hablaba con un Walter.

Luego, se lo escucha dar indicaciones sobre un encuentro que mantendría: "Ahora las saco y vamos para allá. Andá haciendo todo. Yo te aviso cuando salimos”. Asimismo, indica que serán siete personas. Rápidamente, se especuló que esa reunión sería la mencionada como el asado que harían.

De esta manera, se confirmaría que efectivamente la idea era desacatar la medida judicial que indicaba que las menores no podían estar junto a la China Suárez. Sin embargo, se trata de una especulación ya que ni Mauro Icardi ni Wanda Nara se pronunciaron en los medios al respecto.