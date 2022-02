Wanda Nara: cuál fue la cirugía estética que se hizo a los 15 años

Instagram

Wanda Nara tuvo al menos una cirugía estética y fue nada más ni nada menos que el regalo de cumpleaños que pidió para sus 15. En aquel momento, la modelo se puso siliconas en los pechos, anhelo que tenía desde hace tiempo y logró hacer realidad con ayuda de sus padres.

Fue Luis Ventura, en "Intrusos", el que dio a conocer el curioso detalle de Wanda Nara al revelar: "Ella se hizo las lolas como regalo de cumpleaños a los 15. Dice que, a partir de ahí, empezó a mejorar el boletín con sus calificaciones", evidenciando que eso sirvió de motivación para que mejore sus notas en el colegio.

Wanda Nara

Si bien, Wanda Nara había hecho pública la cirugía que le hicieron en la nariz a los 19 años cuando a causa de un golpe tuvo que ser operada, nunca antes había mencionado el tema de las lolas. Lo cierto es que muchos creen que también se hizo retoques en el rostro.

En más de una oportunidad, se conocieron comparaciones de la Wanda Nara que conocimos antes de su relación con Maxi López con la Wanda Nara de ahora y queda a la vista que no es la misma, pero ella niega los retoques estéticos y hasta justifica su respuesta diciendo que los últimos años estuvo embarazada o trabajando en tele, por lo que hubiese sido muy evidente.

Wanda Nara

Wanda Nara tiene una gran autoestima

No es secreto para nadie, que Wanda Nara fue muy criticada en más de una oportunidad cuando salen a la luz fotos de ella sin filtro, donde no se la ve tan perfecta como en Instagram, sino que se ve una mujer real, que atravesó cinco embarazos que terminaron en cesárea.

Sin embargo, eso no parece ser problema para ella que en su momento aseguró: "Todas somos diferentes y especiales, y siempre hay una con el cuerpo más duro, más flaco... lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad... eso no lo cambia un filtro, un cirujano y ningún retoque", dejando al descubierto su amor propio.