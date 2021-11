La relación entre Paula Chaves y la China Suárez quedó perjudicada una vez que se confirmó el affaire con Mauro Icardi.

Aunque la modelo no quiso dar detalles de su punto de vista sobre el escándalo, Yanina Latorre contó cuál fue la charla íntima que mantuvieron las dos diosas.

“Todas las desconfianzas de Wanda empezaron mucho antes del fatídico sábado donde sube la historia. Cuando empieza todo esto, Wanda le dice a Zaira y ella es la que le cuenta a Paula Chaves”, dijo la "angelita".

Cuál fue la respuesta de la China Suárez a Paula Chaves sobre su relación con Mauro Icardi

De acuerdo a este relato, una vez que la China Suárez recibe esta conversación le reenvía a Icardi el audio para que esté al tanto de que sospechaban del amorío. “Paula le deja un audio a La China preguntándole cómo se había metido ahí, 'la conocemos, es amiga, tiene cinco pibes' y ahí, la China rápida, le reenvía ese audio a Mauro", agregó Yanina.

Luego, la periodista confirmó cuál fue la contundente frase que le dijo la China Suárez a Paula Chaves por la que la modelo decidió alejarse. "Yo soy libre y a mí esto no me importa", aseguró la rubia.

La incómoda reacción de Paula Chaves cuando le preguntaron por la China Suárez

Paula Chaves habló por primera vez sobre el escándalo que involucra a la China Suárez y Wanda Nara.

La modelo fue consultada por esta polémica en Cortá por Lozano donde tuvo una incómoda reacción en la que trató de evitar el tema.

"Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", dijo la conductora de Bake Off.

Consultada por Lozano por su relación con Zaira Nara y la China Suárez, Paula definió de quién es más cercana: “Zaira es la Madrina de mi hija y yo la amo”.

AM